FD Rule Update: 1 ऑक्टोबरपासून FDचे नवे नियम लागू! तुमच्या FD वर काय परिणाम?

New FD rules from October 1 2026: महिन्याच्या सुरुवातीला बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल होत असतात. त्यातच ऑक्टोबर महिन्यात UPI वरील MDR आणि SBI च्या ATM मधून कॅश काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल झाल्यानंतर आता मुदत ठेव म्हणजेच फिक्स्ड डिपॉझिटशी (FD) संबंधित काही नवीन नियम लागू होणार आहेत..रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) FDच्या नियमांमध्ये बदल केले असून, 1 ऑक्टोबर 2026 पासून हे नवीन नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे तुमची बँकेत FD असेल किंवा लवकरच FD करण्याचा विचार करत असाल, तर हे बदल समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..Gold Rate Today: सप्टेंबरअखेर सोनं 11 हजारांनी स्वस्त! खरेदीदारांना दिलासा; मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात भाव किती?.नियमांमध्ये काय बदलणार?RBIच्या नव्या नियमानुसार, 3 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेची ठेव ही बल्क डिपॉझिट म्हणून ओळखली जाईल. या बल्क डिपॉझिटवरील लागू व्याजदर बँकांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंत अपडेट करावा लागेल. मात्र, यासाठी 10 मिनिटांची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली असून, हे अपडेट जास्तीत जास्त सकाळी 10.10 वाजेपर्यंत करणे आवश्यक असेल..व्याजदर वेबसाइटवर अपडेट करणे1 ऑक्टोबर 2026 पासून बँकांना आपल्या वेबसाइटवर मुदत ठेवींवरील व्याजदराची माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. मुदत ठेवींचे व्याजदर ठरवताना बँकांना अधिक लवचिकता मिळावी, तसेच ग्राहकांना बँक कोणत्या ठेवींवर किती व्याज देत आहे, याची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, यावरही भर देण्यात आला आहे..SBI ATM Cash Charge: UPI नंतर आता ATM कॅश विड्रॉलवरही चार्ज! 1 ऑक्टोबरपासून नवा नियम.सामान्य FD वर परिणाम?तुम्ही काही हजार, लाख किंवा तुलनेने सामान्य रकमेची FD केली असेल, तर केवळ या नव्या नियमांमुळे तुमच्या FDच्या व्याजदरात थेट बदल होईलच असे नाही. कारण या बदलांचा मुख्य संबंध मोठ्या रकमेच्या म्हणजेच बल्क डिपॉझिटशी आहे.मात्र, बँका बाजारातील परिस्थिती आणि त्यांच्या निधीच्या गरजेनुसार ठेवींचे व्याजदर ठरवतात. त्यामुळे एकाच कालावधीच्या FDसाठी वेगवेगळ्या बँकांकडून वेगवेगळे व्याजदर मिळू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.