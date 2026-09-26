Personal Finance

FD Rule Update: 1 ऑक्टोबरपासून FDचे नवे नियम लागू! तुमच्या FD वर काय परिणाम?

Bank FD Update: 1 ऑक्टोबर 2026 पासून फिक्स्ड डिपॉझिटशी संबंधित काही नवीन नियम लागू होणार आहेत. विशेषतः मोठ्या रकमेच्या ठेवींशी संबंधित या बदलांमुळे बँका आणि ग्राहकांसाठी काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.
FD Rule Update

New FD Rules From October 1! What Will Change for Your Fixed Deposit?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

New FD rules from October 1 2026: महिन्याच्या सुरुवातीला बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल होत असतात. त्यातच ऑक्टोबर महिन्यात UPI वरील MDR आणि SBI च्या ATM मधून कॅश काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल झाल्यानंतर आता मुदत ठेव म्हणजेच फिक्स्ड डिपॉझिटशी (FD) संबंधित काही नवीन नियम लागू होणार आहेत.

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