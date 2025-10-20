Bhavish Aggarwal: ओलाचे सीईओ भाविश अग्रवाल यांच्याविरुद्ध FIR दाखल; त्रासाला कंटाळून कर्मचाऱ्याने संपवलं जीवन

OLA CEO Bhavish Aggarwal: बेंगळुरूमध्ये ओला (Ola) कंपनीच्या एका कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येनंतर कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ भाविश अग्रवाल तसेच वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत कुमार दास यांच्यावर आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृत कर्मचारी अरविंद (वय 38) यांनी 28 पानांची नोट लिहिली असून त्यात त्यांनी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या त्रासाबद्दल गंभीर आरोप केले आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अरविंदच्या भावाने, अश्विन कन्नन यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 108 अंतर्गत भाविश अग्रवाल, सुब्रत कुमार दास (हे ओला कंपनीतील वाहन नियमन विभागाचे प्रमुख आहेत) यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तक्रारीत अरविंदच्या मृत्यूनंतर सुमारे ₹17.46 लाख रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचाही उल्लेख आहे..ही घटना 28 सप्टेंबर रोजी घडली, जेव्हा अरविंद यांनी आपल्या घरात विषप्राशन केल्याचं सांगितलं जातं. त्यांना तात्काळ खासगी रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र डॉक्टर त्यांना वाचवू शकले नाहीत. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला मिळालेल्या सुसाइड नोटमध्ये कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या मानसिक त्रासाचा उल्लेख होता..Gold Price Today: दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोन्या–चांदीच्या भावात घसरण; पुढील काही महिन्यांत 1.5 लाखांचा आकडा गाठणार? .तपासात असेही समोर आले की, अरविंद यांनी कंपनीच्या एचआर विभागाकडून त्यांच्या खात्यात झालेल्या काही पैशांच्या ट्रान्सफरबद्दल स्पष्टीकरण मागितले होते, पण त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. पोलिसांनी एफआयआरमध्ये नमूद सर्वांना नोटीस पाठवली असून त्यांनी लेखी स्पष्टीकरण सादर केलं आहे. तपास सुरू आहे..या घटनेवर ओला कंपनीने निवेदन जारी करत म्हटलं आहे की, “आमच्या सहकाऱ्याच्या या दुर्दैवी निधनामुळे आम्ही अत्यंत दुःखी आहोत. या कठीण काळात आम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत आहोत.” कंपनीच्या मते, अरविंद ओला इलेक्ट्रिकसोबत साडेतीन वर्षांपासून कार्यरत होते आणि त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी कोणतीही तक्रार केली नव्हती..Gold Jewellery: 0 टक्के मेकिंग चार्जेसच्या नावाखाली ज्वेलर्स करत आहेत ग्राहकांची फसवणूक; होऊ शकतं लाखोंच नुकसान .ओला कंपनीने सांगितले की, एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भात त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने संरक्षणात्मक आदेश दिले आहेत. तसेच कंपनीने अरविंदच्या कुटुंबाला तत्काळ आर्थिक मदत दिली असून चौकशीस पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.