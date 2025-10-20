Personal Finance

Bhavish Aggarwal: ओलाचे सीईओ भाविश अग्रवाल यांच्याविरुद्ध FIR दाखल; त्रासाला कंटाळून कर्मचाऱ्याने संपवलं जीवन

OLA CEO Bhavish Aggarwal: ओला कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ भाविश अग्रवाल यांच्यावर एका कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. मृत कर्मचारी अरविंद यांनी 28 पानांच्या पत्रात वरिष्ठांकडून होणाऱ्या त्रासाचा आरोप केला आहे.
राहुल शेळके
Updated on

OLA CEO Bhavish Aggarwal: बेंगळुरूमध्ये ओला (Ola) कंपनीच्या एका कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येनंतर कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ भाविश अग्रवाल तसेच वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत कुमार दास यांच्यावर आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृत कर्मचारी अरविंद (वय 38) यांनी 28 पानांची नोट लिहिली असून त्यात त्यांनी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या त्रासाबद्दल गंभीर आरोप केले आहेत.

