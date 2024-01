Ram Mandir Ayodhya: अयोध्येला जाण्यासाठी मोफत बस सेवा; कसे मिळवायचे तिकीट जाणून घ्या

Free Ticket for Ayodhya: राम मंदिर सोहळ्यासाठी अवघे तीन दिवस उरले आहेत. अशा परिस्थितीत देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी अयोध्येला पोहोचत आहेत. तुम्हालाही यानिमित्ताने अयोध्येला जायचे असेल तर बसचे मोफत तिकीट मिळू शकते.

Free Bus Tickets For Ayodhya Paytm Announces Mega Offer For Devotees Traveling To Ayodhya Sakal