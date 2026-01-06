Gold Jewellery Insurance : सोने खरेदीवर मिळतो एक वर्षाचा विमा, चोरी झाली, घरात आग लागली तरी ज्वेलर देतो पैसे; तुम्हाला माहित्येय का?

Gold Insurance: सोन्याच्या भावात सातत्याने वाढ होत आहे. मात्र सोन्याच्या भाव वाढीसोबतच चोरी, साखळी चोरी आणि घरफोडीच्या घटनाही सामान्य होत आहेत. परिणामी, लोकांना त्यांच्या सोन्याच्या दागिन्यांबद्दल अधिकाधिक चिंता निर्माण झाली आहे. फार कमी लोकांना माहिती आहे की जेव्हा ते सोन्याचे दागिने खरेदी करतात तेव्हा त्यांना मोफत सोन्याचा विमा देखील मिळतो, या विम्यामुळे चोरी किंवा हरवल्यास पूर्ण परतावा मिळतो. चला तर मग सोन्याचे दागिने खरेदी केल्यावर तुम्ही एक वर्षाचा विमा कसा मिळवू शकता हे जाणून घेऊया..सोन्याच्या दागिन्याचा विमा म्हणजे काय?सोन्याचा विमा म्हणजे सोन्याच्या दागिन्यांच्या संरक्षणासाठी विमा कव्हर. कार, घर किंवा आरोग्य विमा प्रमाणेच, हा विमा तुमच्या सोन्याच्या दागिन्यांचे संरक्षण करतो. जर विमा कालावधीत दागिने चोरीला गेले, हरवले, किवा सोन्याचे आगीत किंवा पुरात नुकसान झाले तर विमा कंपनी दागिन्यांच्या किंमतीची भरपाई देते.. एक वर्षाचा मोफत विमामाहितीनुसार, जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्रतिष्ठित दागिन्यांच्या दुकानातून सोने खरेदी करता तेव्हा ते सहसा एक वर्षाचा मोफत विमा सोबत येते. या मोफत विमा पॉलिसी अंतर्गत, कंपनी तुमच्या नुकसानाची भरपाई करते. ग्राहकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत नाही..Gold Investment : 'पितृपक्षात सोने खरेदी करू नये' हा गैरसमज मोडीत; सराफ व्यावसायिकांचे निरीक्षण.कोणत्या परिस्थितीत दावा केला जातो?सोन्याचा विमा चोरी, साखळी चोरी, दरोडा, घरफोडी, आग, भूकंप, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आणि वाहतुकीदरम्यान झालेल्या नुकसानास कव्हर करतो.अनेक पॉलिसींमध्ये दंगली आणि संप यासारख्या घटनांनाही कव्हर केल्या जातात. पण विमा दाव्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आवश्यकता म्हणजे दागिने खरेदी केल्याची पावती असणे आवश्यक आहे. पावती नसलेले दावे स्वीकारले जात नाहीत. तसेच विमा कंपनीला वेळेवर घटनेची माहिती देणे देखील आवश्यक आहे..कोणत्या कंपन्या सोन्याचा विमा देतात?भारतातील काही विमा कंपन्या सोन्याचा विमा देतात, ज्यात एचडीएफसी, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स आणि रॉयल सुंदरम यांचा समावेश आहे. मोठे ज्वेलर्स सामान्यतः या कंपन्यांकडून ग्रुप विमा पॉलिसी घेतात. खरं तर, मोठे ज्वेलर्स स्वतः त्यांच्या इन्व्हेंटरीचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रुप विमा पॉलिसी घेतात. या पॉलिसी अंतर्गत, ग्राहकांना विकले जाणारे दागिने देखील एका विशिष्ट कालावधीसाठी कव्हर केले जातात. म्हणून, चोरी किंवा नुकसान झाल्यास, विमा कंपनी ग्राहकांना भरपाई देते. सोन्याच्या दागिन्यांचा विमा सामान्यतः एक वर्षासाठी असतो, त्यानंतर ग्राहक इच्छित असल्यास ते नूतनीकरण करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.