DMart कोणत्या सेक्शनमधून सर्वाधिक पैसे कमावतो? किराणा, कपडे की इतर...

डिमार्टसोबत स्पर्धा करण्यासाठी आता अनेक ब्रँड मार्केटमध्ये आले आहेत. पण डिमार्ट अजूनही विकसित होत आहे. आपले सर्व सेक्शन डिमार्ट सातत्याने वाढवत आहे. एका ट्विटर थ्रेडमध्ये झुडिओ डिमार्टच्या व्यवसायाला हानी पोहोचवत आहे याबाबत काही मुद्दे मांडले गेले आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे का की डिमार्ट सर्वाधिक पैसा कोणत्या सेक्शनमधून कमावतो?.डिमार्ट एक सुपरमार्केट आहे. ताज्या माहितीनुसार ज्याच्या एकूण महसुलापैकी ७६.८ टक्के हिस्सा किराणा मालातून येतो. त्यामुळे, डिमार्ट आपले बहुतेक पैसे किराणा मालातून कमावतो असे गृहीत धरणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या उत्पन्नाकडे पाहिल्यास हे गृहीतक खरे ठरते. डिमार्टच्या उत्पन्नापैकी ७६.८ टक्के किराणा विभागातून आणि २३.२ टक्के कपडे विभागातून येतो. .D-Mart Theft : वाढत्या चोरीमुळे DMart झाले अलर्ट, चोरांना पकडण्यासाठी वापरली ही स्पेशल आयडिया, बनवले कडक नियम.पण जेव्हा आपण नफ्याचा विचार करतो तेव्हा चित्र बदलते. डिमार्टची रचना ग्राहकांना किराणा मालाकडे आकर्षित करण्यासाठी केली आहे; त्यांना जास्त नफ्याच्या मार्जिनसह वस्तू खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठीसुद्धा आहे..महसुलाचा मुख्य स्त्रोतम्हणजेच, किराणा माल हा महसुलाचा मुख्य स्त्रोत आहे, तर कपडे विभाग हा खरा नफा कमावणारा विभाग आहे. तुम्ही डिमार्टमध्ये गेलात तर पोशाख विभागाकडे बारकाईने लक्ष द्या, कम मे बम अशी काहीशी त्यांची रणनीती आहे..सर्वाधिक कमाईचा विभागही परिस्थिती बदलतही असते. Statista आणि DMart च्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२३ मध्ये डिमार्टच्या एकूण महसुलापैकी ५६ टक्के पेक्षा जास्त हिस्सा फूड विभागातून आला, ज्यामुळे हा सर्वाधिक कमाईचा विभाग ठरला. २०२२ मध्ये देखील हा विभाग ५६.८६ टक्के वाट्याने आघाडीवर होता. नॉन-फूडचा वाटा सुमारे २० टक्के आणि जनरल मर्चेंडाइजचा वाटा २३ टक्क्याच्या आसपास होता..डिमार्टचा एकूण महसूल२०२४ मध्ये डिमार्टचा एकूण महसूल सुमारे ५०,७८८ कोटी होता, ज्यात फूड विभागाचा वाटा अंदाजे ३४,२६७ कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे दिसते. डिमार्टची रणनीती कमी किंमती आणि उच्च व्हॉल्यूमवर आधारित असल्याने, फूड विभागातील दैनिक खरेदीमुळे हा विभाग अजूनही सर्वात मजबूत आहे..गोंधळ होतोय? GST लागू झाल्यावर DMart ने थेट यादीच दिली, खरेदीपूर्वी ही बातमी नक्की वाचा, नाहीतर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.