G-Pay Pocket Money: Google Pay वर नवं ‘Pocket Money’ फीचर आलं! नेमकं काय आहे जाणून घ्या

G-Pay Pocket Money: गेल्या काही दिवसांपासून Google Pay वापरताना अनेकांना 'Pocket Money' नावाचं नवीन बटन दिसत आहे. सोशल मीडियावर याबद्दल चुकीच्या अफवा पसरत आहेत. 'हे बटन दाबलं तर पैसे जातात' असा दावा केला जातोय. पण प्रत्यक्षात ही माहिती चुकीची आहे..हे फीचर मुख्यतः पालक आणि मुलांसाठी तयार करण्यात आलं आहे. याच्या मदतीने पालक आपल्या मुलांना डिजिटल पद्धतीने ठराविक रक्कम 'पॉकेट मनी' म्हणून देऊ शकतात..कसं काम करतं? यात प्रायमरी युजर (पालक) हे त्यांच्या बँक खात्यातून सेकंडरी युजर (मुल/ दुसरी व्यक्ती) यांना पैसे पाठवू शकतात. त्यानंतर मुलं QR कोड स्कॅन करून पेमेंट करू शकतातसुरक्षित व्यवहाराच्या द़ृष्टीने मुले पालकांनी सेट केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करू शकत नाहीत. प्रत्येक व्यवहारानंतर पालकांना त्याचे नोटिफिकेशन मिळतेडिजिटल साक्षरतेसाठी लहान मुलांना जबाबदारीने पैसे कसे खर्च करावेत, हे शिकवण्यासाठी याचा वापर होतो. समजा, तुम्ही तुमच्या मुलाला 2000 रुपये महिन्याची लिमिट दिली, तर तो दुकानात क्यू आर स्कॅन करून पेमेंट करू शकतो; पण 2000 रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करू शकत नाही. .सुरक्षिततेचे पर्यायमहिन्याची खर्च मर्यादा 15,000 रुपयांपर्यंत सेट करता येतेप्रत्येक व्यवहाराची तात्काळ नोटिफिकेशन पालकांना जाते अप्रूव्हल मोड – प्रत्येक पेमेंटला पालकांची परवानगी आवश्यक लाईव्ह ट्रॅकिंगमुळे पालकांना प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनची ताबडतोब नोटिफिकेशन मिळते आणि खर्च ट्रॅक करता येतोसेफ्टी कंट्रोल अंतर्गत कधीही अॅक्सेस पॉज किंवा रिमूव्ह करू शकतात. विशेष म्हणजे मुलांना स्वतंत्र बँक अकाउंटची गरज नाही..हे फीचर कुठे दिसतं?जर तुमच्या घरातील एखाद्या लहान मुलाचे खाते तुमच्या गुगल फॅमिली ग्रुपशी जोडलेले असेल, तर तुम्हाला हा पॉकेट मनीचा सिम्बॉल दिसू शकतो. गुगल पे सध्या काही विशिष्ट वापरकर्त्यांसाठी अशा नवीन फीचर्सचे अपडेटस् रोल-आउट करत आहे..