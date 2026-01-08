German Silver : चांदीला स्वस्त पर्याय म्हणून जर्मन कारागिरांनी तयार केला सेम टू सेम धातू, पण तुम्ही फसू नका; फरक कसा ओळखाल? जाणून घ्या

भारतात चांदी नेहमीच शुभ, पवित्र आणि मौल्यवान मानली जाते. पांरपारिक विधी, लग्न, दागिने, भांडी आणि सजावटीमध्ये चांदीचे विशेष महत्त्व आहे. पण सध्या चांदीची किंमत इतकी वाढली आहे की प्रत्येकासाठी ती परवडणे कठीण झाले आहे. परिणामी, लोक चांदीसारख्या स्वस्त धातूंकडे वळत आहेत. असाच एक धातू जर्मन सिल्वर आहे, जो आजकाल खूप लोकप्रिय होत आहे. तो अगदी चांदीसारखा दिसतो, परंतु प्रत्यक्षात, दोन्ही भिन्न आहेत. तर जर्मन सिल्वर म्हणजे काय, ती का ट्रेंडिंगमध्ये आहे आणि खऱ्या आणि बनावट चांदीमध्ये फरक कसा करायचा ते जाणून घेऊया..जर्मन सिल्वरमध्ये खरी चांदी अजिबात नसते.ही सुमारे ६० टक्के तांबे, २० टक्के जस्त आणि २० टक्के निकेलपासून बनलेली मिश्रधातू आहे. चांदीसारखा पांढरा आणि चमकदार रंग यामुळे अनेकदा लोक हीच खरी चांदी समजतात. १९ व्या शतकात, जर्मन कारागिरांनी चांदीला स्वस्त पर्याय म्हणून ते तयार केले, ज्यामुळे त्याला जर्मन सिल्वर असे नाव मिळाले. .खऱ्या चांदीला सामान्यतः स्टर्लिंग सिल्व्हर असे म्हणतात. त्यात ९२.५ टक्के शुद्ध चांदी असते. उर्वरित ७.५ टक्के तांबे किंवा इतर धातू असतात. त्यावर अनेकदा ९२५ असे चिन्हांकित केले जाते. खऱ्या चांदीला खूप चमकदार, मऊ, ऍलर्जी नसलेली आणि मौल्यवान धातू मानले जाते. म्हणूनच ती महाग आहे. .आजकाल चांदीची किंमत सतत वाढत आहे. लग्न, सण आणि भेटवस्तूंचा खर्च आधीच जास्त आहे. म्हणून, लोकांना कमी किमतीत चांदीचा लूक हवा आहे. येथेच जर्मन सिल्वर एक आशादायक पर्याय म्हणून उदयास येते, कारण ती चांदीसारखी दिसते, खूप कमी खर्चाची असते, मजबूत असते आणि दैनंदिन वापरासाठी योग्य असते. म्हणूनच, आजकाल दागिने, पूजा वस्तू, भांडी आणि सजावटीच्या वस्तूंमध्ये जर्मन सिल्वर मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. .फरक ओळखण्याची सोपी पद्धतकाही सोप्या पद्धतींचा अवलंब करून तुम्ही घरी खऱ्या चांदीमध्ये आणि जर्मन सिल्वरमधील फरक ओळखू शकता. उदाहरणार्थ, हॉलमार्क तपासा. अस्सल चांदीला ९२५, ९९९ किंवा स्टर्लिंग असे चिन्हांकित केले आहे. जर्मन सिल्वरला EPNS, NS, Alpaca, GS किंवा इतर काहीही चिन्हांकित केले आहे..Premium|Stock Market 2026 : सोने-चांदी की म्युच्युअल फंड? नवीन वर्षात तुमची संपत्ती वाढवण्यासाठी कुठे गुंतवणूक करावी?.खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर्मन सिल्वरवर थोडासा चुंबकीय प्रभाव असू शकतो. अस्सल चांदी त्याच्या आकारामुळे जड वाटते. जर्मन सिल्वर हलकी असते. पांढऱ्या कापडाने घासल्यास अस्सल चांदीवर काळे डाग राहू शकतात, परंतु जर्मन सिल्वरवर तसे होत नाही..जर्मन चांदी योग्य काळजी घेतल्यास वर्षानुवर्षे चांगली दिसते.पण यासाठी जर्मन सिल्वरचे पाणी आणि रसायनांपासून संरक्षण करा, दागिन्यांना थेट परफ्यूम लावणे टाळा, वापरल्यानंतर ते कोरड्या कापडाने पुसून घ्या, ते कोरड्या जागी एका बॉक्समध्ये ठेवा आणि कधीकधी हलक्या पॉलिश केलेल्या कापडाने स्वच्छ करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.