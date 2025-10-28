Data Breach : Gmail हॅक झालं ! डेटा लीकच्या दाव्यावर Google कडून स्पष्टीकरण

Google Updates : Google ने लाखो ईमेल पासवर्ड लीक झाल्याच्या बातम्यांनंतर Gmail डेटा लीकचा दावा फेटाळला आहे. कंपनीने स्पष्ट केले की, या आरोपांचा आधार नवीन सायबरहल्ल्यावर नसून इंटरनेटवर फिरणाऱ्या जुन्या चोरीच्या डेटावर आहे. .Gmail डेटा लीकची बातमी दिशाभूल करणारी - Googleमंगळवारी Google ने आपल्या अधिकृत X (आधीचे Twitter) अकाऊंटवर म्हटले की, “Gmail सुरक्षा भंगामुळे लाखो वापरकर्त्यांचे डेटा लीक झाले हा दावा चुकीचा आहे. कंपनीच्या स्पष्टीकरणानुसार सर्व Gmail आणि वापरकर्त्यांचे खाते सुरक्षित आहे." .Google च्या म्हणण्यानुसार, डेटा लीक झाल्याची बातमी “इन्फोस्टिलर डेटाबेस” या जुन्या चोरीच्या डेटामधून तयार झालेल्या गैरसमजावर आधारित आहे. अशा डेटाबेसमध्ये विविध वेबसाइट्स किंवा अॅप्समधून आधीच चोरी झालेली माहिती एकत्र केली जाते, त्यामुळे Google वर नवीन हल्ला झाला असे म्हणणे चुकीचे आहे..Gmail Safety Tips : तुमचं Gmail हॅक तर झालं नाहीये ना? आत्ताच पाहा नाहीतर होईल खूपच उशीर..सर्व लॉगिन डिवाइस चेक करा एका क्लिकवर.सायबरसुरक्षा तज्ञाचा मोठा दावाऑस्ट्रेलियन सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ ट्रॉय हंट यांनी जवळपास 3.5 टेराबाइट आकाराचा डेटाबेस ऑनलाइन समोर आल्याचे सांगितले. यात सुमारे 183 दशलक्ष ईमेल अकाऊंट्सची माहिती असल्याचा दावा त्यांनी केला, त्यामुळे Gmail डेटा लीक झाल्याची चर्चा सुरू झाली.न्यूयॉर्क टाइम्सने या प्रकरणावर वृत्त दिल्यानंतर हा मुद्दा जागतिक स्तरावर चर्चेत आला. त्यांनी वापरकर्त्यांना “HaveIBeenPwned.com” या संकेतस्थळावर जाऊन आपला ईमेल पत्ता टाकून तो कुठल्या डेटा लीकमध्ये आला आहे का हे तपासण्याचा सल्ला दिला..Google ची सुरक्षा यंत्रणा सक्रियGoogleने स्पष्ट केले की, कंपनी सतत इंटरनेटवर फिरणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील चोरीच्या डेटावर नजर ठेवत असते. जर कोणत्याही Gmail वापरकर्त्याचा पासवर्ड अशा डेटामध्ये आढळला, तर कंपनी तत्काळ त्या वापरकर्त्याला सूचना पाठवते आणि त्याचे खाते सुरक्षित करण्यासाठी पासवर्ड बदलण्याचा सूचना देते.Gmailची सुरक्षा यंत्रणा ही अत्याधुनिक असून, मोठ्या प्रमाणातील क्रेडेन्शियल डंप्स किंवा फसवणूक प्रयत्न ओळखून त्यावर त्वरित कारवाई केली जाते असेही Google ने म्हटले आहे..Google आता तुमच्या मोबाईलवर ठेवणार नजर! Chrome अन् Gemini मध्ये मोठा बदल, डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी बदला 'ही' एक सेटिंग.Gmail वापरकर्त्यांसाठी तज्ञांचा सल्ला1. 2-Step Verification सुरू करा, म्हणजे लॉगिन करताना पासवर्डनंतर आणखी एक सुरक्षा पायरी पार करावी लागेल.2. पारंपरिक पासवर्डऐवजी Passkeys वापरणे अधिक सुरक्षित आहे.3. पासवर्ड नियमितपणे बदला आणि एकाच पासवर्डचा वापर अनेक साइट्सवर करू नका.4. आपल्या मेलचा डेटा लीकमध्ये समावेश झाला आहे का हे तपासण्यासाठी “Have I Been Pwned” संकेतस्थळ वापरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.