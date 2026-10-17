Gold Investment: 22K, 24K नाही तर Gen Z मध्ये 9 कॅरेट सोन्याची चर्चा! नेमकं किती शुद्ध आणि किती स्वस्त?

Why 9k gold jewellery is gaining attention among Gen Z in India: सध्या सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहेत. त्यामुळे सोन्याचे दागिने खरेदी करणं अनेकांच्या बजेटबाहेर जात आहे. अशा परिस्थितीत दागिने खरेदी करण्यासाठी कमी किमतीचा पर्याय म्हणून 9 कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांची चर्चा वाढत आहे. Gen Z मधील ग्राहक आता केवळ 22 कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांपुरते मर्यादित न राहता, कमी बजेटमध्ये आवडीनुसार दागिने खरेदी करण्यासाठी 9 कॅरेट सोन्याचा पर्याय निवडत आहेत..ज्वेलरी म्हणजेच सराफा बाजारासाठी हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारतात सोन्याच्या दागिन्यांकडे नेहमीच परंपरेचा आणि दीर्घकाळ बचत किंवा गुंतवणुकीचा एक मार्ग म्हणून पाहिलं गेलं आहे. मात्र तरुण ग्राहकांसाठी दागिने ही रोजच्या वापराची, स्वतःला भेट देण्याची आणि फॅशनची आवड व्यक्त करण्याची गोष्टही बनत आहे.ग्राहकांची ही गरज लक्षात घेऊन ज्वेलरी कंपन्या कमी कॅरेटचे दागिनेही बाजारात आणत आहेत. ज्वेलर्सच्या मते, भारतात 22 कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांना मोठी पसंती असताना 9 कॅरेटच्या दागिन्यांनाही हॉलमार्किंगची मंजुरी मिळाल्याने या बाजारात नवी संधी निर्माण झाली आहे. सध्या हा पर्याय सध्या हळूहळू लोकप्रिय होत असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे..9 कॅरेट ज्वेलरी काय?सोन्याची शुद्धता कॅरेटमध्ये मोजली जाते. 24 कॅरेट सोनं साधारण 99.9% शुद्ध असतं, तर 22 कॅरेट सोन्यात सुमारे 91.6% शुद्ध सोनं असतं. याउलट, 9 कॅरेटच्या दागिन्यांमध्ये 37.5% शुद्ध सोनं असतं. उर्वरित भागात इतर धातू मिसळलेले असतात..कमी बजेटमध्ये सोन्याचे दागिनेसोन्याचे दर वाढत असताना कमी बजेटमध्ये दागिने खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी 9 कॅरेटचा पर्याय उपयोगी ठरू शकतो. यात सोन्याचं प्रमाण कमी असल्यामुळे समान वजनाच्या अधिक कॅरेटच्या दागिन्यांपेक्षा किंमत कमी असते. मात्र, प्रत्यक्षात किती बचत होईल, हे जाणून घेण्यासाठी दागिन्यांची किंमत आणि घडणावळ यांची तुलना करणं आवश्यक आहे..रोजच्या वापरासाठी आधुनिक डिझाइन्सआजच्या Gen Z ग्राहकांसाठी दागिने आता केवळ लग्नसमारंभ किंवा सणापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. चेन, अंगठी, पेंडंट आणि छोटे इअररिंग्स यांसारखे दागिने ऑफिस, कॉलेज किंवा रोजच्या वापरासाठीही निवडले जातात.ज्वेलर्सच्या मते, सोन्याचे दर वाढल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी दागिने खरेदी करणं कठीण होत आहे. त्यामुळे काही शोरूममध्ये 9 कॅरेटचे दागिने उपलब्ध करून दिले जात आहेत. संबंधित विक्रेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, या दागिन्यांवर हॉलमार्क आणि HUID क्रमांकही उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.