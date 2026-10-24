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Gold Jewellery Price: लग्नासाठी सोनं आत्ताच खरेदी करावं की आणखी स्वस्त होण्याची वाट पाहावी? सोन्याचा भाव 1 लाखांपर्यंत येणार?

Buy Gold Now or Wait check prediction: ऑक्टोबर महिन्यात सोन्याच्या दरात सुमारे 7 हजार रुपयांची घसरण होऊन भाव 1.42 लाख रुपयांवर आला आहे. लग्नासाठी सोनं खरेदीसाठी कोणता भाव योग्य राहील?
Best Gold Jewellery Purchase Decision

Gold Jewellery Price: Should You Buy Gold Now for a Wedding or Wait for a Bigger Drop?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

देशभरात आता लग्नसराईचा हंगाम जवळ येत असताना सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या काही महिन्यांत सोन्याचे भाव वाढले असताना आता ऑक्टोबर महिन्यात मोठी घसरण झाली आहे.ऑक्टोबर महिन्यात सोनं तब्बल 7 हजारांनी स्वस्त झालं असून सोन्याचा भाव 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत खाली आला आहे.

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