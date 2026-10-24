Gold Jewellery Price: लग्नासाठी सोनं आत्ताच खरेदी करावं की आणखी स्वस्त होण्याची वाट पाहावी? सोन्याचा भाव 1 लाखांपर्यंत येणार?

देशभरात आता लग्नसराईचा हंगाम जवळ येत असताना सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या काही महिन्यांत सोन्याचे भाव वाढले असताना आता ऑक्टोबर महिन्यात मोठी घसरण झाली आहे.ऑक्टोबर महिन्यात सोनं तब्बल 7 हजारांनी स्वस्त झालं असून सोन्याचा भाव 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत खाली आला आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.त्यामुळे आता लग्नासाठी दागिने खरेदी करण्याची तयारी करणाऱ्या कुटुंबांना कमी दरात सोनं खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र अजूनही ग्राहकांच्या मनात संभ्रम आहे की सोनं महाग होणार की आणखी स्वस्त होणार? त्यामुळे कोणत्या भावात सोनं खरेदी कराव? याबाबाबत आता तज्ञांनी आपलं मत सांगितल आहे..1,40,000 ते 1,40,500 रुपयेसोन्याच्या किमतींसाठी सध्याच्या काळात प्रति 10 ग्रॅम 1,40,000 ते 1,40,500 रुपये ही पातळी महत्त्वाची मानली जात आहे. यंदा अनेकदा सोन्याचा भाव या पातळीपर्यंत घसरल्यानंतर सावरल्याचे दिसले आहे. या स्तरावर खरेदीदारांचा प्रतिसाद वाढल्याने किमतींना आधार मिळाला होता.त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट पातळीवर वारंवार घसरण थांबत असेल, तर तिला बाजाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आधार मानले जाते. त्यामुळे सोन्याच्या किमतीत आणखी घसरण झाल्यास गुंतवणूकदार आणि खरेदीदारांचे लक्ष या पातळीवर राहू शकते. यापूर्वी या पातळीच्या आसपास सोन्यावरील विक्रीचा दबाव कमी होत असल्याचे दिसले होते. त्यामुळे ही पातळी खरेदीचा विचार करण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते..सोन्याच्या किमतीत आणखी घसरण होणार?सोन्याच्या दरात गेल्या काही आठवड्यांपासून घसरण होत असल्याने खरेदीदारांनी सावध राहण्याची गरज आहे. बाजारात अजूनही कमजोरी कायम असल्यास सोन्याच्या किमती आणखी खाली येऊ शकतात असे तज्ञांना वाटते.त्यामुळे अशा परिस्थितीत लग्नासाठी लागणारे संपूर्ण सोनं एकाच वेळी खरेदी केल्यास आणि त्यानंतर दर आणखी घसरल्यास कमी किमतीत खरेदी करण्याची संधी हुकू शकते. त्यामुळे बजेट आणि खरेदीची गरज लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने सोनं खरेदी करण्याचा पर्याय विचारात घेता येईल..लग्नासाठी सोनं खरेदी करताना काय करावं?1. घसरणीचा फायदा घ्याभारतीय लग्नांमध्ये सोन्याच्या दागिन्यांना विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे सोन्याच्या किमती कमी झाल्यास लग्नासाठी दागिने खरेदी करणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र, खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक बाजारातील प्रत्यक्ष दर, घडणावळ आणि इतर शुल्क तपासणे महत्त्वाचे आहे.2. दागिन्यांच्या खर्चात बचत करण्याची संधीसोन्याचे दर कमी झाल्यास दागिने खरेदी करण्यासाठी लागणारी मूळ रक्कम कमी होऊ शकते. त्यामुळे लग्नाच्या बजेटमध्ये काही प्रमाणात बचत होण्यास मदत मिळू शकते. मात्र, अंतिम खर्च हा दागिन्यांचे वजन, शुद्धता, घडणावळ आणि लागू कर यांवरही अवलंबून असतो.3. टप्प्याटप्प्याने खरेदी करालग्नासाठी ठरावीक प्रमाणात सोनं खरेदी करायचं असल्यास त्याची खरेदी तीन ते चार टप्प्यांत करण्याचा विचार करता येईल. सुरुवातीला आवश्यकतेनुसार काही सोनं खरेदी करून उर्वरित खरेदी पुढील दरांचा आढावा घेत करता येऊ शकते.उदाहरणार्थ, एखाद्या कुटुंबाला लग्नासाठी ठरावीक प्रमाणात सोनं घ्यायचं असेल, तर ते तीन ते चार भागांत खरेदी करू शकतात. सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,40,000 ते 1,40,500 रुपयांच्या आसपास आल्यास उर्वरित खरेदीचा विचार करता येईल. मात्र, सोन्याचा भाव या पातळीपर्यंत येईलच किंवा त्यानंतर वाढेलच, याची कोणतीही हमी नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.