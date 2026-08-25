Personal Finance

Gold Loan: Tata नंतर Birlaचीही गोल्ड लोनमध्ये एन्ट्री! सोनं तारण ठेवून कर्ज घेण्याची क्रेझ का वाढली?

Gold Loans in India: Tata, Godrej नंतर आता Aditya Birlaचीही गोल्ड लोन मार्केटमध्ये एन्ट्री होणार आहे. सोन्याच्या तारणावर कर्ज घेण्याची मागणी 70% वाढली असून जाणून घ्या ग्राहक आणि कंपन्यांसाठी गोल्ड लोन इतकं आकर्षक का ठरतंय.
Gold Loan Craze in India

Gold Loan Boom: After Tata, Birla Enters the Gold Loan Business! Why Is Demand Rising?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Loan Craze in India: भारतात सोनं गहाण म्हणजेच तारण ठेवून कर्ज घेण्याचे प्रमाण सध्याच्या काळात झपाट्याने वाढत आहे. या विस्तारात चाललेल्या बाजारपेठेत आता देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना येताना दिसत आहे. आदित्य बिर्ला समूहाने गोल्ड लोन व्यवसायात उतरण्याची घोषणा केली असून, देशभरात 1,000 हून अधिक शाखा सुरू करण्याची योजना आखली आहे.

यापूर्वी टाटा कॅपिटलने Yogloans, तर गोदरेज कॅपिटलने Kanakadurga Finance च्या माध्यमातून गोल्ड लोनच्या व्यवसायात एंट्री केली आहे. त्यामुळे पारंपरिकपणे काही मोजक्या गोल्ड लोन कंपन्यांचे वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात आता मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांची स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Gold Loan
gold and silver
gold loan interest rates
benefits of gold loans
Marathi News Esakal
www.esakal.com