Gold Loan: Tata नंतर Birlaचीही गोल्ड लोनमध्ये एन्ट्री! सोनं तारण ठेवून कर्ज घेण्याची क्रेझ का वाढली?

Gold Loan Craze in India: भारतात सोनं गहाण म्हणजेच तारण ठेवून कर्ज घेण्याचे प्रमाण सध्याच्या काळात झपाट्याने वाढत आहे. या विस्तारात चाललेल्या बाजारपेठेत आता देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना येताना दिसत आहे. आदित्य बिर्ला समूहाने गोल्ड लोन व्यवसायात उतरण्याची घोषणा केली असून, देशभरात 1,000 हून अधिक शाखा सुरू करण्याची योजना आखली आहे.यापूर्वी टाटा कॅपिटलने Yogloans, तर गोदरेज कॅपिटलने Kanakadurga Finance च्या माध्यमातून गोल्ड लोनच्या व्यवसायात एंट्री केली आहे. त्यामुळे पारंपरिकपणे काही मोजक्या गोल्ड लोन कंपन्यांचे वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात आता मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांची स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे..गोल्ड लोनमध्ये 70 टक्क्यांची वाढरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2024 पासून सोन्याच्या तारणावर दिल्या जाणाऱ्या कर्जात वार्षिक सरासरी 42 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. मे आणि जून महिन्यात या लोनची वार्षिक वाढ जवळपास 70 टक्क्यांवर पोहोचली.याच्या तुलनेत याच काळात एकूण किरकोळ लोनची वाढ सुमारे 20 टक्के होती. त्यामुळे गोल्ड लोन हा पर्याय लोक सध्या मोठ्या प्रमाणात वापरताना दिसतं आहे..Gold Rate Today: सलग 2 आठवड्यांच्या तेजीनंतर सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती?.घरात हजारो टन सोनेभारतात गोल्ड लोनचा व्यवसाय वाढत आहे यामागचे मुख्य कारण म्हणजे भारतातील सोन्याचा मोठा साठा. भारतीय कुटुंबांकडे अंदाजे 25,000 टन सोने असल्याचा अंदाज आहे. त्यातील मोठा हिस्सा दागिन्यांच्या स्वरूपात घरांमध्ये ठेवला जातो.आपल्याकडे लग्न, सण, जन्म यांसारख्या प्रसंगी सोन्याची खरेदी करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे घरात सोनं असतच. काही वर्षांपूर्वी घरातील सोने गहाण ठेवून कर्ज घेणे हे आर्थिक अडचणीच्या काळातील शेवटचे पाऊल मानले जात होते. मात्र आता परिस्थिती बदलत आहे. सोन्याच्या बदल्यात मिळणारे कर्ज हा केवळ आर्थिक अडचणीतील पर्याय न राहता, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी नियमित कर्ज घेण्याचा एक पर्याय बनला आहे..सोन्याचे कर्ज कंपन्यांसाठी तुलनेने सुरक्षितगोल्ड लोनकडे मोठ्या कंपन्यांचा कल वाढण्यामागे या व्यवसायातील तुलनेने कमी धोका हेही एक कारण आहे. कर्जाच्या बदल्यात सोने थेट कर्जदाराकडून ताब्यात घेतले जाते आणि गरज पडल्यास ते तुलनेने सहज विकता येते. याउलट घर किंवा जमीन यांसारख्या मालमत्तेवर कर्ज दिल्यास कर्जदाराने परतफेड केली नाही तर ती मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरू शकते. त्यात कायदेशीर व नियामक अडथळेही येऊ शकतात..अनसिक्योर्ड लोनपेक्षा गोल्ड लोनला पसंतीगेल्या काही वर्षांत भारतीय बँका आणि NBFC कंपन्यांनी वैयक्तिक कर्ज, ग्राहक कर्ज आणि इतर प्रकारच्या अनसिक्योर्ड लोनमध्ये मोठी वाढ केली. मात्र, या कर्जवाढीच्या पार्श्वभूमीवर तारणाच्या आधारे दिले जाणारे कर्ज अधिक आकर्षक ठरू लागले आहे. गोल्ड लोनमध्ये कर्जाच्या बदल्यात सोने तारण म्हणून घेतले जाते. त्यामुळे कर्जदाराने कर्जाची परतफेड न केल्यास, तारणातील सोने विकून कर्जाची वसुली करण्याचा पर्याय कर्जदात्याकडे असतो. त्यामुळे कर्जदात्याचा धोका तुलनेने कमी राहतो..8th Pay Commission चे नवे शेड्यूल जाहीर! ऑक्टोबरपर्यंत बैठका, अंतिम रिपोर्ट आणि वाढीव पगार कधी?.सोन्याच्या वाढलेल्या किमतीचा फायदागेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीमुळेही गोल्ड लोन बाजाराला चालना मिळाली आहे. सोन्याची किंमत वाढल्याने ग्राहकाकडे असलेल्या त्याच प्रमाणातील सोन्यावर आता पूर्वीपेक्षा अधिक कर्ज मिळू शकते. त्यामुळे सोन्याचा तारण म्हणून वापर करण्याची ग्राहकांची क्षमता वाढली आहे.RBIच्या नव्या नियमांमुळे बाजारात बदलगोल्ड लोन क्षेत्रासाठी रिझर्व्ह बँकेने नियमांमध्येही बदल केले आहेत. एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या नव्या चौकटीअंतर्गत -2.5 लाखांपर्यंतच्या सोन्याच्या कर्जासाठी कर्जाच्या मूल्याच्या 85 टक्क्यांपर्यंत कर्ज देण्याची परवानगी आहे.5 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ही मर्यादा 80 टक्के आहे.तर त्यापेक्षा मोठ्या कर्जांसाठी 75 टक्क्यांची जुनी मर्यादा कायम आहे.याशिवाय मोठ्या कर्जांसाठी ग्राहकाची कर्जफेड क्षमता तपासण्यासह इतर नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.