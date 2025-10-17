Personal Finance

Gold Prediction: सोनं आणखी 30 टक्के वाढणार; पुढच्या दिवाळीपर्यंत किती होणार भाव? अ‍ॅक्सिसने वर्तवला अंदाज

Gold Price Prediction: Axis Securities ने अंदाज व्यक्त केला की पुढील दिवाळीपर्यंत सोन्याचे भान ₹1.45–₹1.50 लाख प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतात. व्याजदर कपात, डॉलरची घसरण आणि केंद्रीय बँकांची सततची खरेदी यामुळे सोन्याची तेजी कायम राहण्याची शक्यता आहे.
राहुल शेळके
Gold Price Prediction: सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. Axis Securities ने आपल्या ‘Dhanteras 2025 Gold Report’ मध्ये भाकीत केलं आहे की पुढील दिवाळीपर्यंत सोन्याचे भाव ₹1.45 लाख ते ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्रॅम या पातळीपर्यंत पोहचू शकतात. म्हणजेच, सध्याच्या भावांपेक्षा सुमारे 30 टक्क्यांची अतिरिक्त वाढ होण्याची शक्यता आहे.

