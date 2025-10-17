Gold Price Prediction: सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. Axis Securities ने आपल्या ‘Dhanteras 2025 Gold Report’ मध्ये भाकीत केलं आहे की पुढील दिवाळीपर्यंत सोन्याचे भाव ₹1.45 लाख ते ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्रॅम या पातळीपर्यंत पोहचू शकतात. म्हणजेच, सध्याच्या भावांपेक्षा सुमारे 30 टक्क्यांची अतिरिक्त वाढ होण्याची शक्यता आहे..तेजीचा अंदाज कायमAxis Securities चा अंदाज आहे की जागतिक आर्थिक आणि राजकीय अनिश्चितता, अमेरिकेत व्याजदर कपातीची शक्यता, केंद्रीय बँकांची सततची सोन्याची खरेदी आणि वाढता ETF इनफ्लो, या सर्व घटकांमुळे सोन्यातील तेजीचा ट्रेंड पुढील काही महिन्यांतही कायम राहू शकतो..ब्रोकरेजनुसार, सोन्याच्या किंमती आधीच रेकॉर्ड पातळीवर पोहोचल्या आहेत, पण बाजार अजूनही तेजीत आहे. गुंतवणूकदारांनी ₹1.05 लाख ते ₹1.15 लाख या दरम्यानच्या ‘डिप्स’मध्ये म्हणजेच किंचित घसरण झाल्यावर खरेदी करावी, असा Axis चा सल्ला आहे..जागतिक संकेत आणि बाजाराची स्थितीसध्या देशांतर्गत बाजारात सोनं ₹1 लाखांच्या वर पोहोचलं आहे. MCX Gold मध्येही वाढ सुरू असून यामागे केंद्रीय बँकांची खरेदी, भूराजकीय तणाव आणि अमेरिकेतील व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा हे घटक काम करत आहेत. Comex बाजारात सोन्याने $4,180 प्रति औंसचा विक्रम केला आहे. जर हे दर $3,800 च्या वर कायम राहिले, तर पुढील टप्पा $4,700–$4,800 चा असू शकतो, असे Axis चे म्हणणे आहे..Multibagger Stocks: जर तुम्ही गेल्या दिवाळीत हे शेअर्स खरेदी केले असते तर आज तुम्ही करोडपती झाला असता .सोन्याच्या भावात वाढ का होत आहे?अमेरिकेतील व्याजदर कपात – कमी यिल्ड्समुळे सोन्याकडे आकर्षण वाढले आहे. केंद्रीय बँकांची खरेदी – डॉलरवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सोने साठवले जात आहे. भूराजकीय तणाव – टॅरिफ, युद्ध आणि संघर्षामुळे ‘सेफ-हेवन’ची मागणी वाढली आहे. डॉलरची घसरण – डॉलर इंडेक्समधील घसरणीमुळे लोक सोनं खरेदी करत आहेत. ETF गुंतवणुकीत वाढ – महागाई आणि अस्थिरतेपासून संरक्षण म्हणून गुंतवणूकदारांचा ओघ सोन्याकडे वाढत आहे..गुंतवणूकदारांसाठी Axis चा सल्ला“Buy on dips” म्हणजे किंमती थोड्या घसरल्या की खरेदी करा, असा Axis Securities चा सल्ला आहे. ₹1.05–₹1.15 लाख या रेंजमध्ये खरेदी करून पुढील दिवाळीपर्यंत ₹1.45–₹1.50 लाखांचा टप्पा गाठू शकता. Comex बाजारात सोने $3,800 च्या वर कायम राहिल्यास तेजी कायम राहील..Axis च्या अहवालानुसार, भारतीयांच्या घरांमध्ये सध्या सुमारे $3 ट्रिलियन (₹250 लाख कोटींहून अधिक) किंमतीचे सोने साठवलेले आहे. जगातील सर्वात मोठा खाजगी सोन्याचा साठा भारतातच आहे, आणि यामुळेच गुंतवणूकदारांना वर्षभरात चांगला परतावा मिळत आहे..RBI New Rule: एका दिवसात नाही तर फक्त 3 तासात चेक पास होणार; RBIचा मोठा निर्णय, कधी पासून लागू होणार नियम? .गुंतवणुकीचे पर्यायभौतिक सोने खरेदी करण्याऐवजी गुंतवणूकदार Gold ETFs किंवा Sovereign Gold Bondsचा (SGBs) पर्याय निवडू शकतात. यामुळे शुद्धतेचा धोका किंवा स्टोरेजची अडचण राहत नाही आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक केल्यामुळे फायदा होतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.