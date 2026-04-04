Gold Rate: सोनं 30 हजारांनी स्वस्त! चांदीही 1.6 लाखांनी घसरली; आता भाव वाढणार की अजून पडणार?

Gold Price Today: 29 जानेवारीनंतर सोनं-चांदीच्या भावातील चढ-उतार आजही कायम आहे. पश्चिम आशियात सुरू असलेले युद्ध आणि डॉलरचा प्रभाव यामुळे सोन्याच्या बाजारात अस्थिरता दिसून येत आहे. आज भारतीय सोनं बाजारात सोन्याचे भाव स्थिर असल्याचे दिसून आले. चला जाणून घेऊयात कमोडिटी बाजार आणि सराफा बाजारातील सध्याचे भाव....कमोडिटी बाजारशुक्रवारी रात्री कमोडिटी बाजार MCX वर बंद होताना सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,49,650 रुपये इतका होता. थोडा वाढला असाल तरी हा दर आपल्या 1,80,779 रुपये या विक्रमी उच्चांकी पातळीपेक्षा सुमारे 17% कमी आहे.दुसरीकडे, MCX वर चांदीच्या दरात मोठी घसरण नोंदवली गेली. रात्री चांदीचा भाव तब्बल 10,901 रुपये म्हणजेच तब्बल 4.5% ने घसरून प्रति किलो 2,32,600 वर येऊन थांबला.. सोन्याचा भाव Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10.30 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेटचा भाव सकाळी प्रति 10 ग्रॅम किंवा प्रति तोळा 1,50,930 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,093 रुपये इतका आहे. राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,51,630 रुपये इतका आहे.आजचा भाव उच्चांकापासून 30 हजारांनी स्वस्त एक महिन्याची तुलना करता 15 हजारांनी स्वस्त .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव प्रति तोळा सुमारे 1,38,350 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,835 रुपये इतका झाला आहे.दरम्यान, 18 कॅरेटचा भाव मुंबई शहरात प्रति 10 ग्रॅम 1,13,200 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम 11,320 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भावGoodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, 4 एप्रिलला मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, आणि राज्यातील इतर शहरांसह दिल्लीमध्येही चांदीचा भाव प्रति किलो 2,50,000 रुपये इतका आहे.उच्चांकापासून चांदी 1.6 लाखांनी स्वस्त आहे महिन्याभरात चांदी 35,000 रुपयांनी स्वस्त आहे.