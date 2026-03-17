Gold Investment: युद्ध सुरू असतानाही सोन्याचे भाव का पडले? शेअर बाजार कोसळला तरी सोनं स्वस्त का? पुढे काय होणार? तज्ज्ञांचे मत

Gold and Silver Rate Decline: सध्या पश्चिम आशियात इस्राइल-अमेरिका विरुद्ध इराण यांच्यात युद्ध सुरू असताना जागतिक बाजारात घरातील डाळींपासून ते शेअर बाजारापर्यंत सर्वच गोष्टींमध्ये मोठे बदल दिसून येत आहेत. यात सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे तो म्हणजे सोन्याचे भाव..सोन्याचे भाव कधी वाढतात?जागतिक स्तरावर जेव्हा संघर्ष, युद्ध किंवा मंदीची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरतात आणि सोनं-चांदीची सुरक्षित गुंतवंउक म्हणून मागणी वाढले आणि साधारणपणे सोन्याचे भाव झपाट्याने वाढतात. मात्र सध्या सोन्याच्या बाजारातील परिस्थिती थोडी वेगळी दिसत आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या असून त्याचा परिणाम म्हणून शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे. परंतु सोन्याचे भाव मात्र घसरताना दिसतं आहे. .अनिश्चिततेत घसरण का? यामागचे पहिले कारण म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता. ही अनिश्चितता जशी सोनं-चांदीच्या किमती वाढवते, तशीच ती शेअर बाजार, इतर कमोडिटी मार्केट आणि डेरिव्हेटिव्ह मार्केटवर नकारात्मक परिणाम करते. अशा वेळी डॉलर मजबूत होतो आणि या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम सोन्याच्या भावावर होतो..पी.एन.गाडगीळ अँड सन्सचे CEO अमित मोडक यांच्या मते, "जेव्हा शेअर बाजार व कमोडिटी मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांचा मोठा तोटा होतो तेव्हा तो तोटा भरून काढण्यासाठी गुंतवणूकदार त्यांच्याकडे असलेल्या नफा देणाऱ्या मालमत्तेची विक्री करतात आणि यात मुख्य मालमत्ता असते ती म्हणजे सोनं. या प्रक्रियेला 'लिक्विडेशन' असे म्हणतात. म्हणजेच, शेअर बाजारातील किंवा इतर गुंतवणुकीतील नुकसान भरून काढण्यासाठी गुंतवणूकदार सोनं-चांदी विकतात, ज्यामुळे तात्पुरत्या काळात त्यांच्या किमतीत घसरण होते"..उदाहरणार्थ, कोरोना काळात सोन्याचा भाव प्रति औंस 1650 डॉलरवरून केवळ दोन दिवसांत 1430 डॉलरपर्यंत खाली आला होता. मात्र त्यानंतर तो वाढत जाऊन 2000 डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचला. सध्या तो 5000 डॉलरच्या पुढे गेला आहे. कालही सोन्याचा भाव 4970 डॉलरपर्यंत घसरला होता, पण संध्याकाळपर्यंत तो पुन्हा 5030 डॉलरपर्यंत वाढला. चांदीच्या बाबतीतही अशीच स्थिती पाहायला मिळाली आहे. 77 डॉलरपर्यंत घसरलेली चांदी पुन्हा 80 डॉलरवर पोहोचली..त्यामुळेच, युद्धाच्या काळात सोनं-चांदीचे भाव वाढण्याची अपेक्षा असली तरी, लिक्विडिटीची गरज भागवण्यासाठी गुंतवणूकदार हेच सोनं-चांदी विकतात. परिणामी, अल्पकालीन कालावधीत त्यांच्या किमतीत घसरणही दिसून येते. मात्र पुन्हा यात वाढ होण्याची जास्त शक्यता असते असे मागील उदाहरणांतून आपल्याला आतापर्यंत दिसून आले आहे.