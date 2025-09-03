Personal Finance

Gold Price Record High: सोन्याच्या भावाने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव

Gold Price Hits Fresh Record High: जागतिक स्तरावरील व्यापार तणाव, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आणि सेफ हेवन डिमांड ही या वाढीची प्रमुख कारणं मानली जात आहेत. सध्या सोन्याचा भाव ₹1,05,140 आहे.
राहुल शेळके
Summary

  • सोन्याचा भाव सलग सातव्या दिवशी वाढून ₹1,06,200 प्रति 10 ग्रॅम वर पोहोचला.

  • जागतिक व्यापार तणाव आणि रुपयातील घसरणीमुळे सेफ हेवन डिमांड वाढली आहे.

  • चेन्नईत सर्वाधिक दर आहे, तर चांदीचा भावही ₹1,24,430 प्रति किलो आहे.

Gold Price Hits Fresh Record High: सोन्याने सलग सातव्या दिवशी वाढ घेत नवा विक्रम केला आहे. 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव तब्बल ₹1,06,200 पर्यंत पोहोचला आहे. जागतिक स्तरावरील व्यापार तणाव, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आणि सेफ हेवन डिमांड ही या वाढीची प्रमुख कारणं मानली जात आहेत. सध्या सोन्याचा भाव ₹1,05,140 आहे.

