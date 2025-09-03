Gold Price Record High: सोन्याच्या भावाने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव

सोन्याचा भाव सलग सातव्या दिवशी वाढून ₹1,06,200 प्रति 10 ग्रॅम वर पोहोचला. जागतिक व्यापार तणाव आणि रुपयातील घसरणीमुळे सेफ हेवन डिमांड वाढली आहे.चेन्नईत सर्वाधिक दर आहे, तर चांदीचा भावही ₹1,24,430 प्रति किलो आहे..Gold Price Hits Fresh Record High: सोन्याने सलग सातव्या दिवशी वाढ घेत नवा विक्रम केला आहे. 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव तब्बल ₹1,06,200 पर्यंत पोहोचला आहे. जागतिक स्तरावरील व्यापार तणाव, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आणि सेफ हेवन डिमांड ही या वाढीची प्रमुख कारणं मानली जात आहेत. सध्या सोन्याचा भाव ₹1,05,140 आहे..सध्या गुंतवणूकदारांचा कल सुरक्षित गुंतवणुकीकडे असल्यामुळे सोन्याच्या भावात मोठ्या प्रमाणावर वाढ दिसून येत आहे.शहरानुसार सोन्याचे भाव (प्रति 10 ग्रॅम):नवी दिल्ली – ₹1,05,820मुंबई – ₹1,06,000पुणे - ₹1,06,000बेंगळुरू – ₹1,06,090कोलकाता – ₹1,05,860चेन्नई – ₹1,06,310 (सर्वाधिक) .Mutual Funds Overlap: गुंतवणूक बुडण्याचा धोका! म्युच्युअल फंड ओव्हरलॅप म्हणजे नेमकं काय? .जागतिक स्तरावरही सोन्याचे भाव वाढले असून World Gold Council च्या माहितीनुसार स्पॉट गोल्ड दर डॉलर 3,542 प्रति औंस झाला आहे. ऑक्टोबर फ्युचर्स (MCX) वर तो ₹1,05,850 पर्यंत पोहोचला आहे..चांदीतही वाढचांदीचा भाव वाढून ₹1,24,430 प्रति किलो झाला आहे. तर MCX वरील सप्टेंबर फ्युचर्स ₹1,24,665 वर ट्रेड करत आहेत. थोडक्यात, जागतिक अनिश्चितता, रुपया घसरणे आणि गुंतवणूकदारांचा सेफ हेवन डिमांडकडे कल, या कारणांमुळे सोन्याच्या भावाने नवा विक्रम केला आहे..Mutual Fund: म्युच्युअल फंड विकण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी.FAQs Q1. सोन्याचा सध्याचा सर्वाधिक भाव किती आहे?- सोन्याचा भाव ₹1,06,200 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे.- The current highest gold price is ₹1,06,200 per 10 gm.Q2. सोन्याच्या भावात वाढ का झाली?- जागतिक व्यापार तणाव, रुपयातील घसरण आणि सेफ हेवन डिमांडमुळे.- Due to global trade tensions, weak Rupee, and safe-haven demand.Q3. कोणत्या शहरात सोन्याचा भाव सर्वाधिक आहे?- चेन्नईत ₹1,06,310 प्रति 10 ग्रॅम.- Chennai recorded the highest at ₹1,06,310 per 10 gm.Q4. चांदीचा सध्याचा भाव किती आहे?- चांदी ₹1,24,430 प्रति किलो आहे.- Silver is priced at ₹1,24,430 per kg.Q5. जागतिक स्तरावर स्पॉट गोल्ड दर किती आहे?- $3,542 प्रति औंस.- The spot gold price is $3,542 per ounce..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.