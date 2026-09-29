Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण; तुमच्या शहरात आता किती भाव?

Check 24K, 22K, 18K Latest Prices in Your City: पितृपक्ष सुरू होताच सोन्याच्या भावात सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सोन्याच्या तेजीला सध्या ब्रेक लागला असून, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये सोन्याच्या दरात जवळपास 11 टक्क्यांची वाढ झाली होती. मात्र, सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत सोन्याच्या दरात सुमारे 7 टक्क्यांची घसरण झाली आहे..सोन्याचा भाव29 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,48,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,880 रुपये इतका आहे..New Rules October 2026: 1 ऑक्टोबरपासून पैशांशी संबंधित 8 मोठे बदल! ATM, FD, EMI, UPI, LPGपासून कारपर्यंत; तुमच्या खिशावर काय परिणाम?.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट29 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,36,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,640 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,11,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,160 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारात दिले जाणारे वरील दर हे केवळ सोन्याचे दर आहेत. तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,57,351 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 15,735 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,28,742 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 12,874 रुपये दराने विकला जात आहे..चांदीचा भावआज सोनं स्वस्त झालं असलं तरी चांदी मात्र स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,40,000 रुपायांना विकली जात आहे. कालच चांदी तब्बल 5 हजारांनी स्वस्त झाली होती..Petrol-Diesel-CNG Price: कच्च्या तेलाचे भाव भडकले! हैदराबादमध्ये पेट्रोल ₹116 वर; महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलचा ताजा भाव किती? .कमोडिटी बाजारआज सराफा बाजारासोबत कमोडिटी बाजार MCX वरही सोनं स्वस्त झाले आहे. सकाळी 10.00 वाजता सोनं 1,100 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,45,700 रुपयांना विकलं जात आहे. तर चांदीच्या दरात 2,500 रुपायांची घसरण होऊन चांदी 2,24,990 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.