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Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण; तुमच्या शहरात आता किती भाव?

Gold Rates Fall for Fourth Straight Day: सोन्याच्या दरात सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण झाली असून, सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत सोन्याच्या भावात सुमारे 7 टक्क्यांची घट झाली आहे. आता सोन्याचा भाव खाली आला असून, आज 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्याचे दर किती आहेत, जाणून घ्या.
Gold Price Today Update

Gold Rates Fall for Fourth Straight Day; Check 24K and 22K Prices in Your City

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check 24K, 22K, 18K Latest Prices in Your City: पितृपक्ष सुरू होताच सोन्याच्या भावात सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सोन्याच्या तेजीला सध्या ब्रेक लागला असून, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये सोन्याच्या दरात जवळपास 11 टक्क्यांची वाढ झाली होती. मात्र, सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत सोन्याच्या दरात सुमारे 7 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.

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