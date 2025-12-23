Gold Price Today : सोने सलग दुसऱ्या दिवशी महागले, नव्या वर्षात नवा उच्चांक गाठणार, जाणून घ्या तुमच्या शहरात आज काय आहे भाव?

Gold Price in India : सोन्याच्या भावात दररोज बदल होत आहेत. आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव वाढले आहेत वाढल्या आहेत.आज राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोने प्रति दहा ग्रॅम १० रुपयांनी महागले आहे आणि २२ कॅरेट सोने देखील १० रुपयांनी महागले आहे. दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याचे भाव प्रति दहा ग्रॅम १९८० रुपयांनी वाढले आहेत आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या भाव १८१० रुपयांनी वाढला आहेत. देशातील प्रमुख शहरांतील सोन्याचे भाव पुढील प्रमाणे आहेत. .देशातील प्रमुख शहरांमध्ये २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत जाणून घेऊया...दिल्ली १,३६,३१० रुपये १,२४,९६० रुपये १,०२,२७० रुपयेमुंबई १,३६,१६० रुपये,१,२४,८१० रुपये,१,०२,१२०रुपये कोलकाता १,३६,१६० रुपये १,२४,८१० रुपये१,०२,१२० रुपयेचेन्नई १,३७,१४० रुपये १,२५,७१० रुपये १,०४,९१० रुपयेबेंगळुरू १,३६,१६० रुपये १,२४,८१० रुपये १,०२,१२० रुपयेहैदराबाद १,३६,१६० रुपये १,२४,८१० रुपये १,०२,१२० रुपये.Gold Rate Today : सोन्याच्या दरात मोठा बदल; आज दत्त जयंतीला सोने खरेदीचा विचार करत आहात? जाणून घ्या ताजा भाव. नव्या वर्षात सोने आणखी महागारएका इंग्रजी वेबसाईटच्या वृत्तानुसार, मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे कमोडिटी तज्ज्ञ मानव मोदी म्हणाले की, जर योग्य संकेत मिळाले तर सोने नवीन वर्षात १.३८ लाख ते १.४० लाख रुपयांच्या पातळीवर पोहोचू शकते. त्यांचा असा विश्वास आहे की १.३२ लाख हा एक मजबूत आधार आहे. जर ही पातळी तुटली तर थोडीशी घसरण शक्य आहे, परंतु दीर्घकालीन कल मजबूत राहील..FAQs प्र. 1: आज सोन्याचे दर वाढण्यामागचे कारण काय? उ. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मजबुती, गुंतवणूकदारांची मागणी आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे दर वाढले आहेत.प्र. 2: सध्या कोणत्या शहरात सोनं सर्वात महाग आहे? उ. चेन्नईत सध्या २४ कॅरेट सोन्याचे दर सर्वाधिक आहेत.प्र. 3: दोन दिवसांत सोन्याच्या किमतीत किती वाढ झाली आहे? उ. २४ कॅरेट सोने १,९८० रुपये आणि २२ कॅरेट सोने १,८१० रुपयांनी वाढले आहे.प्र. 4: नव्या वर्षात सोन्याचे दर कितीपर्यंत जाऊ शकतात? उ. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार सोने १.३८ ते १.४० लाख रुपये प्रति १० ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकते.प्र. 5: सोन्यासाठी मजबूत आधार पातळी कोणती आहे? उ. १.३२ लाख रुपये ही सोन्यासाठी मजबूत आधार पातळी मानली जात आहे.प्र. 6: आत्ताच्या घडीला सोने खरेदी करणे योग्य आहे का? उ. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोने मजबूत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे, मात्र अल्पकालीन चढ-उतार संभवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.