Gold Price Today : सोने सलग दुसऱ्या दिवशी महागले, नव्या वर्षात नवा उच्चांक गाठणार, जाणून घ्या तुमच्या शहरात आज काय आहे भाव?

Gold Rate Today : प्रमुख शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर १.३६ लाख ते १.३७ लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. चेन्नईत सोन्याचे दर सर्वाधिक असून इतर शहरांपेक्षा किंचित जास्त आहेत. तज्ज्ञांच्या मते नव्या वर्षात सोनं १.३८ ते १.४० लाख रुपयांचा नवा उच्चांक गाठू शकते.
Gold prices rise across major Indian cities as market trends indicate strong demand and positive long-term outlook.

Yashwant Kshirsagar
Gold Price in India : सोन्याच्या भावात दररोज बदल होत आहेत. आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव वाढले आहेत वाढल्या आहेत.आज राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोने प्रति दहा ग्रॅम १० रुपयांनी महागले आहे आणि २२ कॅरेट सोने देखील १० रुपयांनी महागले आहे. दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याचे भाव प्रति दहा ग्रॅम १९८० रुपयांनी वाढले आहेत आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या भाव १८१० रुपयांनी वाढला आहेत. देशातील प्रमुख शहरांतील सोन्याचे भाव पुढील प्रमाणे आहेत.

