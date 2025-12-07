Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात एका आठवड्यात मोठी उसळी, चांदीतही ५००० हजारांची वाढ; आज तुमच्या शहरात काय आहे भाव? जाणून घ्या

Summaryगेल्या आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात ३३० रुपयांनी वाढ झाली आहे.२२ कॅरेट सोन्याच्या दरात देखील आठवडाभरात ३०० रुपयांची वाढ नोंदली गेली आहे.दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,३०,३०० रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे..देशात सोन्या आणि चांदीच्या भावात तेजी सुरुच आहे. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोने हे ३३० रुपयांनी महागले आहे तर २२ कॅरेट सोन्यात देखील ३०० रुपये वाढ झाला आहे. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १३०३०० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव ४, २२३,७६. डॉलर प्रति औंस आहे. देशातील प्रमुख शहरांतील सोन्याचा भाव काय आहे हे जाणून घ्या..दिल्लीत सोन्याचा २४ कॅरेट भाव १३०३०० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११९,३०० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,१५० रुपये आहे.पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,१५० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम ११९,३०० रुपये आहे..Gold Rate Today : सोन्याच्या दरात मोठा बदल; आज दत्त जयंतीला सोने खरेदीचा विचार करत आहात? जाणून घ्या ताजा भाव.चांदीची किंमतसोन्याप्रमाणेच, चांदी देखील आठवड्याभरात वाढली आहे. एका आठवड्यात चांदी ५००० रुपयांनी वाढली आहे. ७ डिसेंबर रोजी किंमत प्रति किलोग्रॅम १९०,००० रुपये होती. परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस ५८.१७ रुपये आहे. अमेरिकन उद्योगपती आणि "रिच डॅड, पुअर डॅड" या पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांचा अंदाज आहे की २०२६ पर्यंत चांदीचा भाव लवकरच ७० डॉलर आणि कदाचित २०० रुपये प्रति औंसपर्यंत पोहोचेल..FAQs 1. सध्या 24 कॅरेट सोन्याचा सर्वात जास्त भाव कुठे आहे?दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोने 1,30,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.2. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकात्यात सोन्याचे दर किती आहेत? या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोने 1,19,300 रुपये आणि 24 कॅरेट सोने 1,30,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.3. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किंमतीत किती वाढ झाली? 24 कॅरेटमध्ये 330 रुपये आणि 22 कॅरेटमध्ये 300 रुपयांची वाढ झाली आहे.4. चांदीच्या दरात किती वाढ झाली आहे? चांदी 5,000 रुपयांनी वाढून 1,90,000 रुपये प्रति किलो झाली आहे.5. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीचे दर किती आहेत?आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत 58.17 डॉलर प्रति औंस आहे.6. भविष्यात चांदीचे दर किती वाढू शकतात? रॉबर्ट कियोसाकी यांच्या अंदाजानुसार चांदी 2026 पर्यंत 70 ते 200 डॉलर प्रति औंस जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.