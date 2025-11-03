Gold Rate Today: खुशखबर ! आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने झाले स्वस्त, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summary२२ कॅरेट सोन्याचा भाव दिल्लीत ₹१,१२,८९० प्रति १० ग्रॅम आहे.मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे आणि बेंगळुरू येथे २४ कॅरेट सोने ₹१,२२,९९० आणि २२ कॅरेट ₹१,१२,७४० प्रति १० ग्रॅम आहे.चांदीचा भाव ₹१,५१,९०० प्रति किलो असून, एका आठवड्यात ₹३,००० नी घटला आहे..सोन्याने काही दिवसांपूर्वी उच्चांक गाठल्यानंतर घसरण सुरु झाली आहे. मागील दोन आठवड्यात सोन्यामध्ये मोठी घसरण झाली.आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या आणि चांदीच्या भावात बदल झाले आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया देशातील प्रमुख शहरांतील आजचे ताजे भाव .सोमवार ३ नोव्हेंबरच्या सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,१४० रुपयांवर आला. गेल्या आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव २,६२० रुपयांनी आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव २,४०० रुपयांनी कमी झाला आहे..दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,१४० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११२,८९० रुपये आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११२,७४० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२२,९९० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरू या दोन्ही शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२२,९९० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११२,७४० रुपये आहे..सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या भावात घसरण झाली आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी चांदीची किंमत प्रति किलोग्रॅम १५१,९०० रुपये होती. एका आठवड्यात चांदीच्या भावात ३,००० रुपयांची घसरण झाली. सलग तिसऱ्या आठवड्यात घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस ४८.९७ डॉलर आहे. देशांतर्गत तसेच जागतिक घटक देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात..FAQs प्र.१: सध्या सोन्याचा भाव किती आहे? 👉 दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१,२३,१४० आहे.प्र.२: मागील आठवड्यात सोन्याच्या भावात किती घट झाली? 👉 २४ कॅरेट सोन्यात ₹२,६२० आणि २२ कॅरेट सोन्यात ₹२,४०० नी घट झाली.प्र.३: कोणत्या शहरांत सोन्याचे दर समान आहेत? 👉 मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे आणि बेंगळुरू येथे सोन्याचे दर समान आहेत.प्र.४: सध्या चांदीचा भाव किती आहे? 👉 चांदीचा भाव प्रति किलो ₹१,५१,९०० आहे.प्र.५: चांदीच्या भावात किती घट झाली आहे? 👉 एका आठवड्यात चांदी ₹३,००० नी स्वस्त झाली आहे.प्र.६: सोने आणि चांदीच्या किमतींवर कोणते घटक परिणाम करतात? 👉 देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती या किमतींवर मोठा प्रभाव टाकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.