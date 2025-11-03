Personal Finance

Gold Rate Today: खुशखबर ! आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने झाले स्वस्त, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Price India: सोन्याने काही दिवसांपूर्वी उच्चांक गाठल्यानंतर आता घसरण सुरू झाली आहे. मागील दोन आठवड्यांत सोन्याच्या किंमतींमध्ये मोठी घट नोंदली गेली आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१,२३,१४० झाला आहे.
Gold and silver prices fall again on 3 November — latest 22K and 24K gold rates in major Indian cities like Delhi, Mumbai, and Pune.

Yashwant Kshirsagar
  1. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव दिल्लीत ₹१,१२,८९० प्रति १० ग्रॅम आहे.

  2. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे आणि बेंगळुरू येथे २४ कॅरेट सोने ₹१,२२,९९० आणि २२ कॅरेट ₹१,१२,७४० प्रति १० ग्रॅम आहे.

  3. चांदीचा भाव ₹१,५१,९०० प्रति किलो असून, एका आठवड्यात ₹३,००० नी घटला आहे.

सोन्याने काही दिवसांपूर्वी उच्चांक गाठल्यानंतर घसरण सुरु झाली आहे. मागील दोन आठवड्यात सोन्यामध्ये मोठी घसरण झाली.आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या आणि चांदीच्या भावात बदल झाले आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया देशातील प्रमुख शहरांतील आजचे ताजे भाव

