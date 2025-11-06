Gold Rate Today : सलग चौथ्या दिवशी सोने घसरले, चांदीही झाली स्वस्त; आज तुमच्या शहरात काय आहे भाव? जाणून घ्या

Summaryसलग चौथ्या दिवशी सोन्याच्या किमतीत घट झाली आहे.दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१२१,६२० प्रति १० ग्रॅमवर आला आहे.२२ कॅरेट सोन्याचा भाव दिल्लीमध्ये ₹१११,४९० प्रति १० ग्रॅम आहे.. Gold Silver Price Today: देशात सोन्याचे भाव सलग चौथ्या दिवशी घसरले आहेत. ६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२१,६२० रुपयांवर आला. २२ कॅरेट सोन्यातही घसरण झाली. चांदी या आणखी एका मौल्यवान धातूच्या किमतीतही घसरण झाली. देशातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे ताजे दर जाणून घेऊया..दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२१,६२० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १११,४९० रुपये आहे. सध्या मुंबई, चेन्नई आणि कोलकातामध्ये २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १११,३४० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२१,४७० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२१,४७० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १११,३४० रुपये आहे..Indian Stock Market Opening : शेअर बाजारात हिरव्या रंगात उघडला; सेन्सेक्स 330 अंकांनी वाढला; जाणून घ्या कोणते शेअर्स तेजीत?.चांदीचा भावचांदीच्या भावही सातत्याने घसरत आहेत. ६ नोव्हेंबर रोजी किंमत प्रति किलोग्रॅम १५०,४०० रुपये होती. देशांतर्गत तसेच जागतिक घटकांचा देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम होतो. बुधवार, ५ नोव्हेंबर रोजी इंदूर सराफा बाजारात चांदीच्या किमती प्रति किलोग्रॅम ५०० रुपयांनी घसरल्या. सरासरी किंमत प्रति किलोग्रॅम १४८,५०० रुपये होती..FAQs सोन्याच्या किमतीत घट का झाली आहे?जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोन्याच्या किमती कमी झाल्या आहेत. सध्या दिल्लीमध्ये सोन्याचा भाव किती आहे?दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१२१,६२० प्रति १० ग्रॅम आहे. मुंबई आणि पुण्यात सोन्याचे दर काय आहेत?२४ कॅरेट ₹१२१,४७० आणि २२ कॅरेट ₹१११,३४० प्रति १० ग्रॅम. चांदीचा भाव किती झाला आहे?चांदीचा दर ₹१५०,४०० प्रति किलो आहे. सोन्याचे दर रोज बदलतात का?होय, जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार सोन्याचे दर दररोज बदलतात. ही घसरण किती दिवस चालू आहे?सलग चार दिवसांपासून सोन्याचे दर घसरत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.