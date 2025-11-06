Personal Finance

Gold Rate Today : सलग चौथ्या दिवशी सोने घसरले, चांदीही झाली स्वस्त; आज तुमच्या शहरात काय आहे भाव? जाणून घ्या

Gold Rate Today : मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १२१,४७० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव या शहरांत १११,३४० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. चांदीचा भावही कमी झाला असून ती १५०,४०० प्रति किलोपर्यंत आली आहे.
Gold Silver Price Today

Gold Rate Today

Esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. सलग चौथ्या दिवशी सोन्याच्या किमतीत घट झाली आहे.

  2. दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१२१,६२० प्रति १० ग्रॅमवर आला आहे.

  3. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव दिल्लीमध्ये ₹१११,४९० प्रति १० ग्रॅम आहे.

Gold Silver Price Today: देशात सोन्याचे भाव सलग चौथ्या दिवशी घसरले आहेत. ६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२१,६२० रुपयांवर आला. २२ कॅरेट सोन्यातही घसरण झाली. चांदी या आणखी एका मौल्यवान धातूच्या किमतीतही घसरण झाली. देशातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे ताजे दर जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Silver
gold and silver
gold price today
gold rates in india
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com