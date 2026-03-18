Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! आठवड्यात 6 हजारांची घसरण; आजचा 1 तोळ्याचा भाव किती?

Gold Price Today: कालच्या एका दिवसाच्या वाढीनंतर आज पुन्हा सोन्याचे भाव घसरले आहे. मागच्या एका आठवड्यात सोन्याचे भाव 6 दिवस घसरले तर केवळ एकदाच वाढले असल्याने भविष्यातही भाव आणखी घसरणार का अशी चिंता गुंतवणूकदारांना आहे मात्र सर्वसामान्य ग्राहक मात्र या घसरणीमुळे खुश आहेत. मागील एका आठवड्याचा विचार केला तर सोन्याचा भाव सुमारे 6 हजार रुपये प्रति तोळा एवढा स्वस्त झाला आहे. चला पाहुयात आजचे सोनं-चांदीचे भाव....सोन्याचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज देशात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 330 रुपये प्रति 10 ग्रॅम एवढा किंचितसा वाढला आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,57,750 रुपये इतका झाला आहे. तर 22 कॅरेटचा भाव 1,44,600 रुपये असून 18 कॅरेटचा भाव 1,18,310 रुपये एवढा आहे. .Gudipadwa Holiday: गुढीपाडव्याला बँका आणि शेअर बाजार बंद की सुरू? जाणून घ्या RBI आणि NSE ची अधिकृत माहिती.जागतिक बाजारात मात्र आज सोनं-चांदीचे भाव स्थिरावले आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे वाढणाऱ्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीच्या अपेक्षांमुळे सध्या ही स्थिति असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. .चांदीचा भाव Goodreturns वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव कालच्या 5 हजार रुपयांच्या वाढीनंतर आज 10 हजार रुपयांनी घसरला आहे. आज दिल्लीमध्ये चांदी प्रति किलो 2,65,000 रुपयांना विकली जात आहे. तर मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही चांदीचा भाव एवढाच आहे. मागील एका महिन्यातील चांदीचा हा सर्वात स्वस्त भाव आहे. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचा भाव घसरला आहे. आज मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, नाशिक, जळगाव व इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा सुमारे 1,57,750 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,775 रुपये इतका आहे.त्यासोबतच 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,44,600 आणि प्रति ग्रॅम 14,460 रुपये आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 11,831 रुपये प्रति ग्रॅम इतका आहे. दरम्यान, राज्यभर चांदीचा भाव 2.65 लाख रुपये इतका आहे..Gold Investment: युद्ध सुरू असतानाही सोन्याचे भाव का पडले? शेअर बाजार कोसळला तरी सोनं स्वस्त का? पुढे काय होणार? तज्ज्ञांचे मत.MCX बाजार सकाळी MCX बाजारात गोल्ड फ्युचर्सचा भाव 500 रुपयांनी घसरून 1,55,662 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे, तर सिल्वर फ्युचर्सचा भाव 1600 रुपयांनी घसरून 2,51,200 प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे.