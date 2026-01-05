Gold Rate Today : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने झाले स्वस्त, चांदीही घसरली, तुमच्या शहरात काय आहे ताजा भाव? जाणून घ्या

Gold and silver prices today: नवीन आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी देशभरात सोन्याच्या भाव घसरले आहेत. ५ जानेवारी रोजी सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३५,९६० रुपयांवर आला. मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १३५,८१० रुपयांवर आला आहे. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ७५० रुपयांनी वाढला आहे. दरम्यान, २२ कॅरेट सोन्याच्या भावात ७६० रुपयांची वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस ४,३९२.९४ डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया. .दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३५,९६० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२४,६४० रुपये आहे. सध्या, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२४,४९० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३५,८१० रुपये आहे..Gold Rate Today : आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण, चांदीही स्वस्त; तुमच्या शहरातील ताजा भाव जाणून घ्या.पुणे आणि बेंगळुरू या दोन्ही शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३५,८१० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२४,४९० रुपये आहे. २०२५ मध्ये सोन्याच्या किमती ७३.४५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. २०२६ मध्ये आणखी वाढ अपेक्षित आहे. .चांदीचा भावचांदी देखील घसरली आहे. ५ जानेवारी रोजी चांदीची किंमत प्रति किलोग्रॅम २४०,९०० रुपये होती. एका आठवड्यात किंमत ३,१०० रुपयांनी वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट किंमत प्रति औंस ७४.५२ डॉलर आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांदीने सोन्यापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे, सुमारे १६४% वाढ झाली आहे. तज्ञांच्या मते, चांदीच्या निर्यातीवरील चीनच्या नवीन नियंत्रणांमुळे जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.