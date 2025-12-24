Gold Price Today : नाताळाच्या एक दिवस आधी सोने ४ हजारांनी महागले, चांदीतही ९ हजारांची वाढ; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

नाताळच्या एक दिवस आधी, सोने आणि चांदीच्या भावात वाढ झाली आहे. हे भाव सलग तिसऱ्या दिवशी वाढले आहेत. दोन दिवसांच्या स्थिरतेनंतर, आज सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव वाढले आहेत. राजधानी दिल्लीत आज २४ कॅरेट सोने प्रति दहा ग्रॅम १० रुपयांनी महागले आहे आणि २२ कॅरेट सोने देखील १० रुपयांनी महागले आहे. .तीन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याच्या किमती प्रति दहा ग्रॅम ४३८० रुपयांनी वाढल्या आहेत आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव ४०१० रुपयांनी वाढला आहे. दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी एक किलो चांदी देखील महागली आहे. एका दिवसाच्या स्थिरतेनंतर, तीन दिवसांत एक किलो चांदी ९१०० रुपयांनी महागली आहे. .देशभरातील १० प्रमुख शहरांमध्ये १८ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत जाणून घेऊया... शहरात २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १८ कॅरेट सोन्याची किंमतदिल्ली ₹१,३८,७१० ₹१,२७,१६० ₹१,०४,०७०मुंबई ₹१,३८,५६० ₹१,२७,०१० ₹१,०३,९२०कोलकाता ₹१,३८,५६० ₹१,२७,०१० ₹१,०३,९२०चेन्नई ₹१,३९,३२० ₹१,२७,७१० ₹१,०६,५१०बेंगळुरू ₹१,३८,५६० ₹१,२७,०१० ₹१,०३,९२०हैदराबाद ₹१,३८,५६० ₹१,२७,०१० .Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात ऐतिहासिक उसळी, चांदीनेही मोडला विक्रम, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव. चांदीचे भाव सलग तिसऱ्या दिवशी वाढलेचांदीचे भाव स्थिर राहिल्यानंतर सलग तिसऱ्या दिवशी दिल्लीत प्रति किलो ₹९,१०० ने वाढला आहे. याआधी, चांदीचे भाव एका दिवसासाठी स्थिर राहिले होते, तर त्याच्या आदल्या दिवशी चांदीचे भाव ५,००० ने वाढले होते. त्याच्या एक दिवस आधी, एक किलो चांदी २,००० ने घसरली होती. आज, २४ डिसेंबर रोजी दिल्लीत चांदी प्रति किलो २,२३,१०० ने विकली जात आहे. आज, भाव प्रति किलो १०० रुपयांनी ने वाढला आहे. इतर प्रमुख शहरांत मुंबई आणि कोलकातामध्येही ती त्याच किमतीला विकली जात आहे, परंतु चेन्नईमध्ये प्रति किलो चांदीची भाव २,३४,१०० रुपये आहे, म्हणजेच चार मोठ्या महानगरांमध्ये, सर्वात महाग चांदी चेन्नईमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.