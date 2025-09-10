Gold Rate Today : सोन्याने रचला इतिहास, एका दिवसात ५ हजारांची वाढ, चांदीही तेजीत; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

सोने आणि चांदीचे भाव सतत वाढत आहेत. सोने आणि चांदीने पुन्हा एकदा नवा इतिहास रचला. वायदा बाजारात सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १.१० लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या मते, दिल्लीच्या बाजारात सोन्याचा भाव ५०८० रुपयांनी वाढून १ लाख १२ हजारांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, बुधवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १०९४७५ रुपये झाला आहे, तर चांदीचा भाव प्रति किलो १२४७७० रुपये झाला आहे. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीन भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया. .शुद्धता भाव प्रति १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोने १०९४७५ रुपये२३ कॅरेट सोने रु. १०९०३७२२ कॅरेट सोने १००२७९ रुपये१८ कॅरेट सोने ८२१०६ रुपये१४ कॅरेट सोने ६४०४३ रुपयेचांदी ९९९ रुपये १२४७७० रुपये प्रति किलो.हॉल मार्किंगद्वारे सोने कसे ओळखावे?१ जुलै २०२१ पासून सरकारने हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. आता सोन्यावर तीन प्रकारचे मानक आहेत. यामध्ये BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि ६ अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड ज्याला HUID देखील म्हणतात. २४ कॅरेट सोने सर्वात शुद्ध आहे. पण २४ कॅरेट सोन्याचे दागिने बनवले जात नाहीत. दागिन्यांसाठी १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते. जर तुम्हाला शुद्ध सोन्याचे दागिने खरेदी करायचे असतील तर हॉलमार्क नक्की तपासा. जर हॉलमार्क दागिने नसतील तर सोने खरेदी करू नये..सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे घटकभारतातील सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे अनेक घटक आहेत, ज्यात जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांपासून ते अमेरिकन डॉलरची ताकद, आयात खर्च, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर, आर्थिक स्थिरता, हंगामी किमती, महागाई आणि मागणी-पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे. उच्च चलनवाढीचा दर सोन्याची मागणी वाढवतो आणि उलट, मागणी वाढल्याने त्याची किंमत देखील वाढते. .काही जागतिक परिस्थितींव्यतिरिक्त, सोन्याची आंतरराष्ट्रीय स्पॉट किंमत भारतातील सोन्याच्या धातूच्या किमतीवर देखील परिणाम करते. इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा देखील सोन्याच्या भावावर परिणाम करते. सोन्याची मागणी आणि पुरवठा वाढल्याने त्याच्या किमती देखील वाढल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.