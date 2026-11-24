24K gold price today in Pune Mumbai and Nagpur: आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. दिवाळीपासून तब्बल 21 हजारांनी स्वस्त झालेलं सोनं आता अचानक महाग होतंय. तुळशी विवाहानंतर आता देशभरात लग्नसराईचा हंगाम सुरू होत असताना सोन्याच्या भावातील वाढ खरेदीदारांसाठी चिंता वाढविणारी आहे. 2 दिवसांत सोनं 3 हजारांनी महागल्यानंतर आता तुमच्या शहरात सोनं कितीला विकलं जातंय जाणून घ्या. .भारतात सोन्याचा दरगुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,27,900 रुपयांना विकलं जात आहे. 22 कॅरेट सोनं 1,17,300 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 96,000 रुपयांना विकलं जात आहे..Pension Life Certificate: पेन्शनधारकांनो, 30 नोव्हेंबरपूर्वी हे काम करा! घरबसल्या मोबाइलवरून जमा करा हयातीचा दाखला; पाहा प्रक्रिया.महाराष्ट्रात सोन्याचा भावगुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिकसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत.24 कॅरेट सोनं - 1,27,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,780 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,17,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,715 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 95,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 9,585 रुपये प्रति ग्रॅम.मागणी वाढली दिवाळीपासून 15 दिवसांत सोन्याच्या किमती कमी झाल्याने ग्राहकांनी खरेदीची संधी साधली. त्यातच 2 दिवसांपासून लग्नसराईचा हंगाम सुरू झाल्याने विशेषतः लग्नासाठी दागिने खरेदी करणाऱ्यांनी कमी दरात सोनं खरेदी करण्याला पसंती दिली. मात्र एकदम वाढलेल्या मागणीमुळे सध्या सराफ बाजारात भाव वाढल्याचे सांगितले जात आहे..Gold Rate Update: सोनं आणखी स्वस्त होणार की महागणार? खरेदीआधी 'या' 3 तारखा लक्षात ठेवा.चांदीचा भावगुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात वाढ झाली असली तरी चांदीचा भाव मात्र सलग तिसऱ्या दिवशी स्थिर असून 1,75,000 रुपये प्रति किलोवर स्थिर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.