Gold Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून ₹31,000 खाली; ऑक्टोबरमध्येही घसरण कायम, ताजा भाव किती?

Gold Gets Cheaper Ahead of Dussehra! Check 24K, 22K Gold Rate: सप्टेंबरनंतर आता ऑक्टोबर महिन्यातदेखील सोन्याने आपली घसरण कायम ठेवली आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचा भाव स्थिर असून गेल्या 5 दिवसांत 2 वेळा घसरण, 2 दिवस स्थिर आणि एकदाच वाढ झाली आहे. सध्या पितृपक्ष असल्याने सोन्याच्या सराफा बाजारात खरेदी कमी असल्याने ही घसरण झाल्याचे सराफा बाजारात दिसून येते कारण मागणी कमी झाली आहे. दरम्यान 2 आठवड्यांवर दसरा असताना आता स्वस्त झालेल्या सोन्याचा भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. .सोन्याचा भाव05 ऑक्टोबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई-पुण्यासह नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,49,180 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,918 रुपये इतका आहे. आज भाव स्थिर असून 5 दिवसांत सोनं 200 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. दरम्यान उच्चांकापासून आजचा भाव तब्बल 31000 रुपयांनी स्वस्त आहे..LPG Cylinder Price Today: पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीनंतर LPG सिलिंडरचे काय झाले? सणासुदीआधी नवे दर जाहीर; आता कितीला मिळतोय?.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट05 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,36,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,675 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,11,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,189 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारात दिले जाणारे वरील दर हे केवळ सोन्याचे दर आहेत. तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,57,755 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 15,775 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,29,076 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 12,908 रुपये दराने विकला जात आहे..Petrol-Diesel Price: नायरा एनर्जीच्या दरवाढीनंतर सरकारी कंपन्यांचे पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?.चांदीचा भावआज मुंबई-पुण्यासाह राज्यभरात तसेच दिल्लीत चांदी प्रति किलो 2,35,000 रुपयांना विकली जात आहे. गेल्या 5 दिवसांपासून चांदीचा भाव स्थिर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.