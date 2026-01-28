Personal Finance

Gold Price Today : अमेरिकन फेडच्या निर्णयापूर्वी सोनं-चांदी चमकले! सोनं ३,२०० रुपयांनी महागलं, जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Silver Price Today : आजच्या व्यवहारात MCX वर सोन्याचा भाव २.१२ टक्क्यांच्या वाढीसह प्रति १० ग्रॅम १,७१,४८९ रुपयांवर उघडला. काल सोन्याचा भाव १,६७,९२१ रुपयांवर बंद झाला होता. म्हणजे आज सकाळीच तब्बल ३,५०० रुपयांनी सोनं महागलं आहे.
Vinod Dengale
Silver Gold Prices : आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दरांनी उसळी घेत प्रति औंस $5,200 चा विक्रमी टप्पा ओलांडला आहे. कालच्या सत्रात ३ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्यानंतर आजही सोन्यातील तेजी कायम राहिली आहे.

