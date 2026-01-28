Gold Price Today : अमेरिकन फेडच्या निर्णयापूर्वी सोनं-चांदी चमकले! सोनं ३,२०० रुपयांनी महागलं, जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Silver Gold Prices : आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दरांनी उसळी घेत प्रति औंस $5,200 चा विक्रमी टप्पा ओलांडला आहे. कालच्या सत्रात ३ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्यानंतर आजही सोन्यातील तेजी कायम राहिली आहे. .Goodreturns च्या अहवालानुसार, देशाची राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,६५,३०० रुपये आहे तर २२ कॅरेटचा भाव १,५१,५५० रुपये इतका आहे. .India-EU Trade Deal : 18 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भारत-युरोप करार झाला, तुमच्यासाठी आता काय स्वस्त होईल?.अमेरिकन फेडच्या निर्णयावर लक्ष्य अमेरिकेच्या केंद्रीय बँक फेडरल रिझर्व्हकडून प्रमुख व्याजदरांमध्ये कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर व्याजदर कमी झाले, तर सोनं आणि चांदीसारख्या सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे आणि परिणामी यांचे भाव आणखी वाढतील. फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) बैठकीचा निर्णय आज म्हणजे २८ जानेवारी रोजी जाहीर केला जाणार आहे..चांदी ३.७५ लाखांच्या पुढे सध्या चर्चेत असलेल्या चांदीत तेजी कायम आहे. आज सकाळी राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव १० हजार रुपयांनी वाढून प्रति किलो ३,८०,००० रुपये आहे. तर जागतिक बाजारात चांदीचा हाजिर भाव प्रति औंस ११३.७१ डॉलर इतका आहे. चांदीच्या भाववाढीमागील मुख्य कारण म्हणजे गुंतवणुकीसोबतच मजबूत औद्योगिक मागणी होत आहे. .New UPI Feature : आता अकाऊंट मध्ये पैसे नसतानाही ऑनलाइन पेमेंट शक्य! UPI च नवं फीचर पाहिलंत का? तुम्हाला काय फायदा होणार?.MCX बाजारात चांदीचा भाव आज २.४ टक्क्यांच्या वाढीसह प्रति किलो ३,६४,८२१ रुपयांवर उघडला आहे. कालच्या सत्रात चांदीचा बंद भाव ३,५६,२७९ रुपये इतका होता. .महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भावराज्यातील सर्व शहरांमध्ये आज सोन्याचा भाव प्रति तोळा ३,२२० रुपायणी वाढला आहे. आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,६५,१७० रुपये इतका आहे. तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,५१,४०० रुपये इतका आहे. दरम्यान चांदीचा भाव प्रति किलो ३,८०,००० रुपये इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.