Gold Rate Today : सोने खरेदीमध्ये महाराष्ट्र कितव्या नंबरवर? १९४७ पासून २०२६ पर्यंत बदललेला पॅटर्न तुम्हाला नक्कीच शॉक करेल

Gold Price Today India : सोन्याच्या किमतीत गेल्या काही दशकांत झालेली वाढ थक्क करणारी आहे. गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याने नेहमीच मोठा परतावा दिला आहे.१९४७ (स्वातंत्र्य काळ): त्यावेळी सोन्याचा दर साधारणपणे ८९ रुपये प्रति १० ग्रॅम होता.२००० चे दशक: २००० सालाच्या सुमारास सोने साधारण ४,४०० रुपये प्रति १० ग्रॅम दराने मिळत होते.२०२० (कोरोना काळ): २०२० मध्ये सोन्याने ५०,००० रुपयांचा टप्पा ओलांडला.२०२६ ची स्थिती: आज जानेवारी २०२६ मध्ये २४ कॅरेट सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅम १,४०००० रुपयांच्या घरात पोहोचले आहेत. जागतिक अस्थिरता आणि वाढती महागाई यामुळे २०२६ अखेरपर्यंत हा दर दीड लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.राज्यांची क्रमवारी (Gold Consumption Ranking)पहिला क्रमांक - तामिळनाडूचा आहे. विवाह सोहळे आणि धार्मिक परंपरांमुळे येथे सोन्याला सर्वाधिक मागणी असते.दुसरा क्रमांक - महाराष्ट्रचा आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमधील गुंतवणुकीचा ओघ आणि सण-उत्सवांमुळे महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी आहे.तिसरा क्रमांक - केरळचा आहे दरडोई (Per Capita) सोने खरेदीत केरळ आघाडीवर असून एकूण खरेदीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.इतर राज्ये: यानंतर कर्नाटक आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो.सोने खरेदीचा बदललेला पॅटर्नवाढत्या किमती आणि तंत्रज्ञानामुळे ग्राहकांच्या खरेदी करण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल झाले आहेतडिजिटल गोल्ड: आता लोक प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन सोने खरेदी करण्याऐवजी PhonePe, Google Pay किंवा Tanishq Digital Gold सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून डिजिटल सोने खरेदी करत आहेत. यात १ रुपयापासूनही गुंतवणूक करता येते.लाईटवेट ज्वेलरी (Lightweight Jewellery): सोन्याचे भाव १ लाख रुपयांच्या जवळ असल्याने आता जड दागिन्यांची जागा डेली वेअर आणि वजनाने हलक्या दागिन्यांनी घेतली आहे. १८ कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांची मागणी वाढली आहे.गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) आणि बाँड्स: सुशिक्षित तरुण वर्ग आता रीयल सोन्यापेक्षा सोव्हरिन गोल्ड बाँड्स (SGB) आणि गोल्ड ईटीएफमध्ये पैसे गुंतवत आहे कारण यात मेकिंग चार्जेस नसतात आणि सुरक्षितता जास्त असते.जुने सोने मोडून नवे करणे: नवीन सोन्याचे भाव परवडत नसल्याने अनेक ग्राहक घरातील जुने सोने देऊन (Gold Exchange) त्याऐवजी नवीन डिझाईनचे दागिने घडवून घेत आहेत.लग्नसराईतील बदल: पूर्वी लग्नात मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे दागिने दिले जात असत आता त्याऐवजी हिरे (Diamonds) किंवा प्लॅटिनमचा कल वाढला आहे, तरीही स्त्रीधन म्हणून सोन्याचे महत्त्व आजही कायम आहे.मुंबई झवेरी बाजार भारतातील सोन्याच्या व्यापाराचे मुख्य केंद्र आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणुकीच्या उद्देशाने बार आणि कॉइन्स खरेदीचे प्रमाण देशात सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच मुंबई ही देशातील सर्वाधिक दरडोई सोने वापरणाऱ्या शहरांपैकी एक आहेसोन्याचे दर जरी गगनाला भिडले असले तरी महाराष्ट्रात सोन्याबद्दल असलेले आकर्षण कमी झालेले नाही. उलट आता लोक सोन्याकडे केवळ हौस म्हणून न पाहता एक मजबूत आर्थिक गुंतवणूक म्हणून पाहत आहेत.