Jewellers Strategy Gold: सोने विक्रमी उच्चांकावर असताना सराफ “विक्री करा” ऐवजी “आणखी खरेदी करा” असे का सांगतात?

जेव्हा सोन्याचे भाव उच्चांकावर पोहोचतात, तेव्हा बहुतेक लोकांना सराफाच्या दुकानाबाहेर सोने विकण्यासाठी रांगा लागतील अशी अपेक्षा असते. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सराफ व्यावसायिक ग्राहकांकडून सोने विकत घेण्याऐवजी, "आणखी खरेदी करा!" अशा जाहिराती करणे सुरू ठेवतात. का? जर सोने शिखरावर असेल, तर सराफांनी ग्राहकांकडून "सोने खरेदी" करण्याला आणि नफा कमावण्याला प्रोत्साहन द्यायला नको का?.१. सराफ पैसे तेव्हा कमावतात जेव्हा तुम्ही खरेदी करता, जेव्हा तुम्ही विकता तेव्हा नाहीदागिन्यांचा व्यवसाय हा कमोडिटी व्यवसाय नाही. हा एक 'रिटेल एक्स्पिमरिअन्स' (किरकोळ अनुभव) व्यवसाय आहे. सराफ घडणावळ, घट, डिझाइन प्रीमियम, ब्रँड व्हॅल्यू आणि लक्झरी पॅकेजिंगमधून नफा मिळवतात. जेव्हा तुम्ही खरेदी करता, तेव्हा ते मोठी कमाई करतात. जेव्हा तुम्ही विकता, तेव्हा त्यांचा नफा नाहीसा होतो.बहुतांश सराफांना तुमचे सोने विकत घ्यायचे नसते, जोपर्यंत ते अत्यंत आवश्यक नसते, कारण पुनर्विक्रीचे मार्जिन कमी, अस्थिर आणि अनेकदा तोट्याचे असते. जुने सोने स्पॉट रेटच्या जवळ आणि शून्य मार्जिनवर परत घेण्यापेक्षा ते नवीन सोने १०-२०% मार्कअपवर विकणे पसंत करतात..वास्तव:सराफ हे संपत्ती त्यांच्याकडून तुमच्याकडे हस्तांतरित करण्याच्या व्यवसायात नाहीत. ते तुमच्याकडून त्यांच्याकडे संपत्ती जमा करण्याच्या व्यवसायात आहेत..२. "आणखी खरेदी करा" हे गमावण्याच्या भीतीला (FOMO) खतपाणी घालतेजेव्हा सोने बातम्यांमध्ये झळकू लागते, तेव्हा सराफ विक्रीला प्रोत्साहन देत नाहीत. त्याऐवजी, ते भावनिक निकड निर्माण करतात जसे की;"किंमती पुन्हा कधीही खाली येणार नाहीत.""सोने हा कौटुंबिक आशीर्वाद आहे, ते आवाक्याबाहेर जाण्यापूर्वी खरेदी करा.""१० ग्रॅमसाठी १,५०,००० रुपये होण्यापूर्वी ही तुमची शेवटची संधी आहे."हे फोमो (FOMO) प्रेरित मानसशास्त्र म्हणजे सोन्याचा धुराळा आहे. यामुळे तुम्हाला वाटते की तुम्हाला फायदा होत आहे, पण वास्तवात तुम्ही अशा शिखरावर प्रवेश करत आहात जिथे जोखीम जास्त आहे आणि परताव्याची शक्यता कमी आहे.धडा:जेव्हा इतर खरेदी करत असतात तेव्हा हुशार गुंतवणूकदार विक्री करतात. बहुतेक ग्राहक तेव्हा खरेदी करतात जेव्हा इतर "विक्रमी उच्चांक!" असे ओरडत असतात.३. सोन्याची सांस्कृतिक पार्श्वभूमीभारतात सोने हा केवळ धातू नाही. ती भावना, परंपरा, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा आहे. सोने विकणे हे संकट, लग्न, हॉस्पिटलची बिले किंवा कर्ज यांच्याशी संबंधित आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या, हे आर्थिक कमकुवतपणाचे लक्षण मानले जाते.सराफांना हे माहीत आहे. त्यामुळे सोने १,३०,००० किंवा १,५०,००० रुपयांच्या पातळीवर पोहोचले तरीही ते असे संदेश टाळतात;"तुमच्या सोन्याचे आता रोखीत रुपांतर करा."त्याऐवजी ते अशी जाहिरात चालवतात की, "आमच्या नवीन ब्रायडल कलेक्शनसह तुमच्या मुलीच्या भविष्यात गुंतवणूक करा.".४. रोखीचा सापळाजर तुम्ही सोने विकले आणि रोख रक्कम घेतली, तर तुम्ही खरोखरच जास्त किमतीत ते पुन्हा खरेदी कराल का? कदाचित नाही. याचा अर्थ सराफ एका दीर्घकालीन ग्राहकाला गमावतो. हे टाळण्यासाठी, सराफ तुम्हाला जुने सोने रोखीसाठी नाही, तर नवीन खरेदीवर 'एक्सचेंज' करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. अशा प्रकारे, व्यवहार त्यांच्या इकोसिस्टममध्येच राहतो.हुशारी: ग्राहकाला खरेदार ठेवा. त्यांना कधीही 'लिक्विड' (रोख हातात असणारे) होऊ देऊ नका.५. न बोललला जाणार इन्व्हेंटरी (साठा) गेमविक्रमी उच्चांकावर, खुद्द सराफही सावध असतात. सोने महाग असल्याने अनेकजण साठा करणे थांबवतात. जर उद्या भाव कोसळले, तर त्यांचा विकला न गेलेला साठा तोटा बनतो. म्हणून, ते शांतपणे घाऊक विक्रेत्यांकडून नवीन खरेदी कमी करतात आणि लग्नाचे जोरदार प्रमोशन, सण, "०% घडणावळ" ऑफर्स आणि भावनिक मार्केटिंगद्वारे विद्यमान साठा खपवण्याचा प्रयत्न करतात.सत्य: जेव्हा सराफ "आत्ताच खरेदी करा" असे म्हणतात, तेव्हा अनेकदा असे असते की ते उच्च किमतीच्या साठ्यावर बसलेले असतात, ज्याचे त्यांना तुमच्या खिशातून रोखीत रूपांतर करायचे असते..६. तुम्ही खरेदीदारासारखा नाही, तर विक्रेत्यासारखा विचार का केला पाहिजे?प्रत्येक सोने खरेदीदार भाववाढीचे स्वप्न पाहतो. पण तो क्षण आल्यावर फार कमी लोक कृती करतात. का? कारण:आपण सोन्याशी भावनिकरित्या जोडलेले असतो.आपल्याला ते गमावण्याची भीती वाटते.विक्री करून आपल्याला "गरजू" दिसायचे नसते.पण कठोर सत्य हे आहे की खरे संपत्ती निर्माण करणारे शिखरावर असताना भावनिक मालमत्तेतून बाहेर पडतात आणि जिथे किंमत कमी आहे तिथे पुनर्गुंतवणूक करतात. जर सोने विक्रमी उच्चांकावर असेल, तर ती आणखी साठवण्याची वेळ नाही. ही वेळ विचार करण्याची आहे:तुम्हाला सोन्याची गरज आहे का?तुम्ही खूप जास्त साठा धरून आहात का?तुम्ही तुमच्या मालमत्ता वाटपाचे संतुलन करण्यासाठी या संधीचा वापर करू शकता का?घडणावळ म्हणजे छुपा नफा: जेव्हा तुम्ही "एक्सचेंज" करण्यास सहमती देता, तेव्हा तुम्ही नवीन घडणावळ भरता, जी अनेकदा दागिन्यांच्या किमतीच्या ८-२५% असते. जरी त्यांनी तुमच्या जुन्या सोन्याला पूर्ण किंमत दिली, तरीही ते:उच्च घडणावळीद्वारे नफा वसूल करतात.घट टक्केवारी जोडतात.नवीन बिलावर ३% जीएसटी आकारतात.५ लाख रुपयांच्या एक्सचेंजसाठी, याचा अर्थ सराफासाठी सोन्याच्या साठ्याला हात न लावता ३०,००० ते ६०,००० रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न असू शकते.निष्कर्ष:चकाकीच्या सापळ्यात पडू नका जेव्हा सराफ "आणखी खरेदी करा" असे म्हणतात, तेव्हा स्वतःला विचारा: जर सोन्याचे मूल्य खरोखरच सर्वोच्च असेल, तर ते रोकड का घेत नाहीत? कारण त्यांचा व्यवसाय तुम्ही शिखरावर असताना खरेदी करण्यावर अवलंबून आहे, त्यांनी तुम्हाला पैसे देण्यावर नाही.- किरांग गांधी हे वैयक्तिक आर्थिक मार्गदर्शक (पर्सनल फायनान्स मेंटॉर) आणि वैयक्तिक आर्थिक क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध लेखक आहेत. २८ वर्षांहून अधिक अनुभवाच्या जोरावर ते म्युच्युअल फंड, संपत्ती निर्मिती, मालमत्ता वाटप (असेट अलोकेशन) आणि निवृत्ती नियोजनावर स्पष्ट आणि व्यावहारिक मते मांडतात. 