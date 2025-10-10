Gold Price Today: सलग पाचव्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; आणखी वाढीचा अंदाज

Gold Rate Today in India: आज म्हणजेच 10 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या भावात पुन्हा एकदा जोरदार वाढ झाली आहे. सलग पाचव्या दिवशी सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत. आज राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल ₹ 1,24,310 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे. देशातील इतर शहरांमध्येही भाव वाढले असून दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या पार्श्वभूमीवर मागणी वाढत असल्याचं दिसतंय..या वाढीमागे सणासुदीचा काळ एक कारण असलं तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक परिस्थितीचाही मोठा प्रभाव आहे. अमेरिकन सरकारच्या शटडाऊनच्या शक्यता, तसेच फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात कपातीच्या संकेतांमुळे गुंतवणूकदार सोन्याकडे वळले आहेत. डॉलर घसरल्याने आणि जगभरातील सेंट्रल बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी केल्यानेही सोन्याचे भाव वाढत आहेत..Layoffs 2025: टाटांच्या कंपनीत चाललंय काय? दर तासाला 9 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं; कामगार संघटना आक्रमक .दिल्ली, मुंबई, पुणे आणि चेन्नईतील भाव दिल्लीमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹ 1,24,310 आणि 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹ 1,13,960 प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. मुंबई, पुणे, चेन्नई आणि कोलकाता या तिन्ही महानगरांमध्ये 22 कॅरेट सोनं ₹1,13,810 आणि 24 कॅरेट सोनं ₹ 1,24,160 प्रति 10 ग्रॅम दराने विकलं जातंय..चांदीतही मोठी वाढसोन्याबरोबरच चांदीच्या किमतीही वाढत आहेत. 10 ऑक्टोबर रोजी चांदीचा भाव वाढून ₹1,67,100 प्रति किलो झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यात वाढीच्या बाबतीत चांदीने सोन्यालाही मागे टाकलं आहे. गेल्या महिन्यात चांदीच्या भावात तब्बल 19.4 % वाढ झाली, तर सोन्याच्या भावात 13% वाढ झाली होती..Tata Trusts: टाटा ग्रुपमध्ये वाद! 157 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रस्टमध्ये दोन गट, काय आहे प्रकरण?.पुढे काय?फेस्टिव सीजनमुळे आगामी काही आठवड्यांत सोन्याची मागणी आणखी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. धनत्रयोदशी आणि दिवाळीपूर्वी गुंतवणूकदार, ज्वेलर्स आणि ग्राहकांकडून खरेदी वाढेल, त्यामुळे दर अजून काही प्रमाणात वाढू शकतात. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता, डॉलरची घसरण आणि मध्यवर्ती बँकांच्या खरेदीचा कल कायम राहिला, तर सोनं पुन्हा एकदा नवा उच्चांक गाठू शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.