Gold Price Today: सलग पाचव्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; आणखी वाढीचा अंदाज

Gold Rate Today in India: आज सोन्याच्या भावात सलग पाचव्या दिवशी वाढ झाली आहे. दिल्लीसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹ 1,24,310 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचला आहे. डॉलरची घसरण, फेडची व्याजदर कपात आणि जागतिक मागणी वाढल्यामुळे सोन्याचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
राहुल शेळके
Gold Rate Today in India: आज म्हणजेच 10 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या भावात पुन्हा एकदा जोरदार वाढ झाली आहे. सलग पाचव्या दिवशी सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत. आज राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल ₹ 1,24,310 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे. देशातील इतर शहरांमध्येही भाव वाढले असून दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या पार्श्वभूमीवर मागणी वाढत असल्याचं दिसतंय.

