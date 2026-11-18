Gold Silver Price Today: लग्नसराई सुरू होण्यापूर्वी सोन्याची खरेदी करणाऱ्यांसाठी सध्या दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोनं-चांदीच्या दरात सुरू असलेली घसरण आजही कायम आहे. आज कमोडिटी बाजारात अवघ्या 40 मिनिटांत सोनं 3 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं. सराफा बाजारातही सोन्याच्या दरात 3 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. तर आठवडाभरात सोनं तब्बल 13 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोन्याचा भाव 11 डिसेंबर 2026 नंतरच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. म्हणजेच गेल्या 11 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त दरात आज सोन्याची विक्री होत आहे..कमोडिटी बाजारMCX वर सकाळी 9.40 वाजता सोन्याचा भाव 3 हजार रुपयांनी घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,31,200 रुपयांवर व्यवहार करत होता. तर चांदीचा भावही 6 हजार रुपयांनी घसरून प्रति किलो 1,63,887 रुपयांवर आला होता.आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याच्या किमतीत 1 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. स्पॉट गोल्डचा दर 1.4 टक्क्यांनी घसरून प्रति औंस 3,796.37 डॉलरवर आला. .FD Interest Rate: 1 लाखांची FD कुठे केल्यास मिळणार सर्वाधिक व्याज? 'या' 3 बँका देताहेत 8% पेक्षा जास्त व्याज!.मुंबईसह महाराष्ट्रात सोनं-चांदीचा दर बुलियन मार्केटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी 9.40 वाजता पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रभरात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,31,640 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 22 कॅरेट सोनं आता चक्क 1,20,670 रुपये प्रति 10 ग्रॅमला विकलं जात आहे. हे दर विना जीएसटी आहे यात जीएसटी आणि घडणावळ मिळविल्यास अंतिम किंमत वाढू शकते.सोन्यासोबत चांदीच्या सराफा बाजारातही आज मोठी घसरण झाली आहे. चांदी 5,600 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति किलो 1,64,410 रुपयांना विकली जात आहे..घसरणीची कारण?सध्या चलनातील चढ-उतार, अमेरिकेतील सरकारी रोख्यांवरील वाढते उत्पन्न ( बॉन्ड यील्ड) आणि व्याजदर वाढीची शक्यता यामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण होत आहे. देशांतर्गत बाजारात आठवड्याभरात सोन्याच्या किमतीत जवळपास 6 टक्क्यांची घट झाली आहे. तर 5 नोव्हेंबरपासून चांदीचे दर 13 टक्क्यांनी घसरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.