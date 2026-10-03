Gold Rated Today: आठवड्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून ₹31 हजारांनी घसरलं; ताजा भाव पाहा

Check 24K, 22K & 18K Gold and Silver Rates Maharashtra: देशभरात येत्या काही दिवसांत दसरा-दिवाळीसारखे सण आहेत आणि त्याआधीच ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला सोन्याच्या भावात वाढ झाली होती. मात्र, आज आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या 10 दिवसांत सोनं तब्बल 4 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं असून, ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर उच्चांकाच्या तुलनेत सोनं आजही तब्बल 31 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे, पाहा..सोन्याचा भाव3 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,49,180 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 14,918 रुपये इतका आहे. आज सोनं 1,100 रुपये प्रति तोळा तर 11,000 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे..LPG Cylinder Price: 1 ऑक्टोबरला महागल्यानंतर 2 ऑक्टोबरचे गॅस सिलेंडरचे नवे दर जारी; मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती भाव?.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,36,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,675 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,11,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,189 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,57,755 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,29,076 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 15,775 रुपये आणि 18 कॅरेट 12,908 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या भावातील आकडेवारी24 सप्टेंबर रोजी सोनं 1,53,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होतं. आज सोनं तब्बल 4 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.1 सप्टेंबर रोजीही सोन्याचा भाव 1,55,350 रुपये होता. त्या तुलनेत आज सोनं 6 हजारांनी स्वस्त आहे.1 जानेवारी रोजी सोन्याचा भाव 1,35,000 रुपये होता. त्या तुलनेत आज सोनं सुमारे 14 हजार रुपयांनी महाग झालं आहे..‘NO REFUND, NO EXCHANGE’ बोर्ड लावला म्हणून पैसे परत मिळणार नाहीत? वस्तूमध्ये प्रॉब्लेम आल्यास ग्राहक काय करू शकतो? पाहा.चांदीचा भावआज सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार सोन्यासोबत चांदीचा भावही घसरला आहे. आज चांदी 2,34,900 रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे. आजचा दर हा गेल्या 2 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त दर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.