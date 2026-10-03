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Gold Rated Today: आठवड्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून ₹31 हजारांनी घसरलं; ताजा भाव पाहा

Big Fall in Gold Prices Before Dussehra-Diwali! Check Today’s Latest Gold Rate: आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, महाराष्ट्रात 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव किती आहे आणि चांदीचा दर काय आहे, जाणून घ्या.
Gold Price Today Update

Gold Price Today: Gold Falls Again! 24K, 22K and 18K Rates Drop; Know Today’s Price in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check 24K, 22K & 18K Gold and Silver Rates Maharashtra: देशभरात येत्या काही दिवसांत दसरा-दिवाळीसारखे सण आहेत आणि त्याआधीच ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला सोन्याच्या भावात वाढ झाली होती. मात्र, आज आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या 10 दिवसांत सोनं तब्बल 4 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं असून, ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर उच्चांकाच्या तुलनेत सोनं आजही तब्बल 31 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे, पाहा.

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