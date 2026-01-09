Personal Finance

Gold Rate Today : काल सोनं स्वस्त झालं म्हणून खरेदीचा विचार करताय? तर थांबा! आजचा भाव पाहा मग ठरवा...

Gold and Silver Rate Today: नवीन वर्षात सोनं-चांदीचे भाव जागतिक अस्थिरतेच्या कारणामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे.
Gold Rate Today

Gold Rate Today: Check Today’s rate in Mumbai, kolhapur, Pune, Nashik Before Buying Gold!

sakal

Vinod Dengale
Updated on

Maharashtra Gold Rate Today: मागच्या दोन दिवसात २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात ८२० रुपयांची घसरण झाल्यानंतर आज मात्र सोन्याच्या भावाने उसळी घेतली आहे. एकाच दिवसांत ७१० रुपयांची वाढ झालीने मागच्या दोन दिवसांची घसरण एकाच दिवसात भरून निघाली असून सोनं पुन्हा महागलं आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Silver
Gold Investment
gold price today
gold rates in india

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com