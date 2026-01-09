Gold Rate Today : काल सोनं स्वस्त झालं म्हणून खरेदीचा विचार करताय? तर थांबा! आजचा भाव पाहा मग ठरवा...

Maharashtra Gold Rate Today: मागच्या दोन दिवसात २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात ८२० रुपयांची घसरण झाल्यानंतर आज मात्र सोन्याच्या भावाने उसळी घेतली आहे. एकाच दिवसांत ७१० रुपयांची वाढ झालीने मागच्या दोन दिवसांची घसरण एकाच दिवसात भरून निघाली असून सोनं पुन्हा महागलं आहे. .Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, सकाळच्या सत्रात दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३८,८६० रुपये झाला आहे. तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव ६५० रुपयांनी वाढून १,२७,३०० रुपये झाला आहे. दिल्ली वगळता मुंबई मध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,३८,७१० रुपये, अहमदाबाद मध्ये १,३८,७६० रुपये तर हैदराबाद मध्ये १,३८,७२० रुपये इतका आहे. .IPO Updates : उघडण्याआधीच IPO चर्चेत! ग्रे मार्केटमध्ये तब्बल 70% पर्यंत प्रीमियम; 9 जानेवारीला ‘हा’ IPO होणार खुला.२८ डिसेंबर २०२५ सोन्याने १,४२,५७० एवढा उच्चांक गाठल्यानंतर पुढच्या ३ दिवसांतच ७ हजाराची घसरण झाली. त्यानंतर नवीन वर्षात सोन्याचे भाव कधी कमी तर कधी वाढताना दिसत आहे. मात्र जागतिक स्थरावरील अस्तिरता बघता गुंतवणूकदार सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच आज पुन्हा सोनीचे भाव वाढले..चांदी स्वस्त आठवड्यातील पहिले ३ दिवस १६,००० रुपयांनी चांदीचे भाव वाढल्यानंतर कल आणि आज सलग दोन दिवस चांदी स्वस्त झाली आहे. आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदी ३,००० रुपयांनी घसरली असून प्रति किलो भाव २,४९,००० रुपये आहे. दरम्यान मुंबई आणि कोलकता मध्येही चांदीचा भाव दिल्ली इतकाच आहे. तर चेन्नईमध्ये प्रति किलो २,६८,००० इतका आहे. .Retirement Plan : आता रिटायरमेंटनंतर पैशांची चिंता नाही! या 5 योजनांत गुंतवणूक करा; तिजोरी भरलेलीच राहील, दरमहा मिळेल मोठी पेन्शन.राज्यात सोनं महागलं महाराष्ट्रात सध्या लग्नसराईचा हंगाम सुरू आहे त्यातच आता सोन्याचा भाव वाढल्याने सर्वसामान्यांची चिंता वाढली आहे. आज राज्यातील पुणे, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, जळगाव , आणि नाशिक या प्रमुख शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा १,३७,७१० रुपये इतका आहे. तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,२७,११० रुपये आहे. राज्यात चांदीच्या भावात मात्र घसरण झाली असून चांदीचा भाव सर्व शहरांमध्ये जवळपास २,४९,००० रुपये इतकंच आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.