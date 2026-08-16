Gold Rate Today: सोनं खरेदीचा विचार करताय? दरात रातोरात मोठा बदल; मुंबई-पुण्यात 10 ग्रॅमचा भाव कुठे पोहोचला?

स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी देशातील सोन्याच्या दरात मोठी तेजी पाहायला मिळाली. Goodreturns च्या माहितीनुसार 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली. दोन दिवसांपूर्वी 24 कॅरेट सोन्याच्या 100 ग्रॅम दरात 12,600 रुपयांची आणि 10 ग्रॅम दरात 1,260 रुपयांची मोठी घसरण झाली होती. त्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून, आठवड्याचा शेवट दोन महिन्यांतील उच्च पातळीवर झाला..पुणे आणि मुंबईतील सोन्याचे दरपुण्यात आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 15,513 रुपये प्रति ग्रॅम असून त्याची शुद्धता 99.9 टक्के आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 14,220 रुपये प्रति ग्रॅम, तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर 11,635 रुपये प्रति ग्रॅम आहे. मुंबईतही तिन्ही प्रकारच्या सोन्याचे दर पुण्याप्रमाणेच आहेत.पुणे आणि मुंबईतील 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,55,130 रुपये असून त्यात 710 रुपयांची वाढ झाली आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,42,200 रुपये असून तो 650 रुपयांनी वाढला आहे. 18 कॅरेट सोन्याचा दर 1,16,350 रुपये असून त्यात 530 रुपयांची वाढ झाली आहे..देशातील प्रमुख शहरांतील दरभारतात 1 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 15,513 रुपये, 22 कॅरेटचा 14,220 रुपये आणि 18 कॅरेटचा 11,635 रुपये आहे. 8 ग्रॅमसाठी अनुक्रमे 1,24,104 रुपये, 1,13,760 रुपये आणि 93,080 रुपये दर आहेत. 100 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 15,51,300 रुपये, 22 कॅरेटचा 14,22,000 रुपये आणि 18 कॅरेटचा 11,63,500 रुपये आहे..चेन्नईमध्ये 24 आणि 22 कॅरेट सोन्याचे दर इतर प्रमुख शहरांप्रमाणेच आहेत. मात्र, 18 कॅरेट सोन्याचा दर अधिक आहे. येथे 1 ग्रॅम 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 12,000 रुपये, 8 ग्रॅमचा 96,000 रुपये, 10 ग्रॅमचा 1,20,000 रुपये आणि 100 ग्रॅमचा 12 लाख रुपये आहे.दिल्लीमध्ये सोन्याचे दर तुलनेने अधिक आहेत. 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,55,280 रुपये, 22 कॅरेटचा 1,42,350 रुपये आणि 18 कॅरेटचा 1,16,500 रुपये आहे. मुंबई आणि कोलकाता येथे तिन्ही कॅरेटचे दर समान आहेत..Maruti Suzuki Offer: ऑगस्टमध्ये कार खरेदीची मोठी संधी! तब्बल 1.85 लाखांपर्यंत फायदा; Grand Vitara, Balenoसह कोणत्या कारवर किती ऑफर?.दरवाढीमागील कारणेसोन्याच्या दरातील तेजीमागे अमेरिकेतील ट्रेझरी यिल्डमध्ये घट, कमजोर अमेरिकी डॉलर आणि व्याजदरांबाबतच्या अपेक्षांमध्ये झालेला बदल हे प्रमुख घटक असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणीही कायम राहिली. याच काळात चांदीच्या दरातही वाढ झाली असून तिने सोन्यापेक्षा काहीशी चांगली कामगिरी केली.मात्र, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती हा महत्त्वाचा जोखमीचा घटक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ऊर्जा खर्च सातत्याने वाढल्यास महागाईबाबतच्या चिंता पुन्हा वाढू शकतात आणि त्याचा परिणाम सोन्याच्या तेजीच्या वेगावर होऊ शकतो..प्रमुख शहरांमध्ये 1 ग्रॅम सोन्याचे दरचेन्नईमध्ये 24 कॅरेट 15,513 रुपये, 22 कॅरेट 14,220 रुपये आणि 18 कॅरेट 12,000 रुपये आहेत. मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद, केरळ आणि पुणे येथे 24 कॅरेट 15,513 रुपये, 22 कॅरेट 14,220 रुपये आणि 18 कॅरेट 11,635 रुपये आहेत. दिल्लीमध्ये हे दर अनुक्रमे 15,528 रुपये, 14,235 रुपये आणि 11,650 रुपये आहेत. वडोदरा आणि अहमदाबादमध्ये 24 कॅरेट 15,518 रुपये, 22 कॅरेट 14,225 रुपये आणि 18 कॅरेट 11,640 रुपये आहेत.ही माहिती उपलब्ध सोन्याच्या दरांवर आधारित आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, हे दर माहितीच्या उद्देशाने आहेत; कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित माहिती स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे..RBI चा मोठा निर्णय! 'ही' सुविधा वेळेआधी होणार बंद; ग्राहकांसाठी काय बदलणार? जाणून घ्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.