Gold Rate Today: ऑगस्टच्या पहिल्याच दिवशी सोनं स्वस्त! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात 10 ग्रॅम सोन्याचा नवा भाव किती?

Gold Price Today Update: आज 1 ऑगस्ट पासून नवीन महिना सुरू होताच मौल्यवान धातू असणाऱ्या सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. मागचे सलग दोन दिवस मोठी वाढ झाल्यानंतर आज सोनं स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. कारण महिन्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त स्वस्त झालं आहे. आजच्या या घसरणीनंतर महाराष्ट्रात सराफा बाजारात सोन्याचा भाव काय आहे पाहुयात....सोन्याचा भावशनिवार, 1 ऑगस्ट 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमधील सरफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,44,220 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,422 रुपये इतका आहे..Petrol-Diesel-CNG Price Today: LPG सिलेंडर 209 रुपयांनी स्वस्त! पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चेही नवे दर जाहीर.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट01 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,32,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,220 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,08,160 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,816 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून प्रति तोळा 1,52,506 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारी1 ऑगस्टला सोनं 380 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.मागच्या 2 दिवसांत सोनं सुमारे 1,090 रुपयांनी महाग झालं होत.दरम्यान उच्चांकापासून आजचा भाव तब्बल 36 हजारांनी स्वस्त आहे.1 जुलै आणि 1 ऑगस्ट चा विचार करता सोनं 3,500 रुपयांनी वाढलं आहे.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दराने म्हणजेच 1,40,780 रुपयांना विकलं जात होत..ITR Date Extension 2026: आज ITR भरण्याची अंतिम मुदत! डेडलाइन वाढणार? 'या' करदात्यांना मात्र आधीच दिलासा\n.चांदीचा भावआज सोनं स्वस्त झालं असलं तरी चांदी मात्र स्थिर आहे. आज 1 ऑगस्ट रोजी चांदी 2,35,000 रुपये प्रति किलो रुपयांना विकली जात आहे. आजचा भाव 1.85 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.