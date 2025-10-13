Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण, चांदीचीही चमक उतरली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summaryसोन्याच्या भावात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण नोंदवली गेली आहे.दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१,२५,२२० प्रति १० ग्रॅम झाला आहे.२२ कॅरेट सोनं दिल्लीमध्ये ₹१,१४,७९० प्रति १० ग्रॅम दराने विकले जात आहे..सोन्याच्या भावात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सोमवार १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी २४ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम १,२५,२२० रुपये इतका आहे. तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव देखील कमी झाला असून आणि चांदीतही घसरण झाली आहे.सोने आणि चांदीचे प्रमुख शहरांतील आजचे भाव जाणून घेऊया..दिल्लीतील २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२५,२२० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम १,१४,७९० रुपये इतका आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम १,१४,६४० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम १,२५,०७० रुपये आहे.अहमदाबाद आणि भोपाळमध्ये २२ कॅरेट सोन्याची किरकोळ भाव प्रति १० ग्रॅम ₹११४,६९० आहे तर २४ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१२५,१२० आहे. .चांदी किती घसरण ?सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या भावात घसरण झाली आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी चांदीचा किरकोळ भाव प्रति किलोग्रॅम ₹१७९,९०० पर्यंत इतका घसरला. एका आठवड्यात चांदीच्या किमतीत २५,००० रुपयांची मोठी वाढ झाली. सप्टेंबरमध्ये चांदीच्या किमती १९.४ टक्क्यांनी वाढल्या. शनिवारी ११ ऑक्टोबर रोजी इंदूरच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव १६६००० रुपये प्रति किलो नोंदवण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.