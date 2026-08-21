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Gold Rate Today: सोनं 16 हजारांनी महाग! तुमच्या शहरातील 24K, 22K, 18K चा आजचा भाव पाहा

Gold Price Today: ऑगस्ट महिन्यात सोन्याच्या दरात तब्बल 16 हजारांची वाढ झाली असून, ग्राहकांना पुन्हा मोठा धक्का बसला आहे. आज 24K, 22K आणि 18K सोन्यासह चांदीचा दर किती आहे, तसेच तुमच्या शहरात सोनं किती महागलं जाणून घ्या.
Check 24K, 22K & 18K Gold Rates

Gold Rate Today: Gold Becomes ₹16,000 Costlier in August

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today Latest: जानेवारी 2026 महिन्यानंतर सोन्याच्या भावात सर्वात मोठी तेजी ऑगस्टमध्ये दिसून येत आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला स्वस्त झालेलं सोनं मात्र मागची 2 आठवड्यापासून महाग होत असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. फक्त ऑगस्ट महिन्याचा विचार केला तर सोनं तब्बल 16 हजारांनी महाग झालं आहे. आजच्या वाढीनंतर तुमच्या शहरात आज 24K, 22K, आणि 18K चा भाव काय आहे जाणून घ्या.

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