Gold Rate Today: सोनं 16 हजारांनी महाग! तुमच्या शहरातील 24K, 22K, 18K चा आजचा भाव पाहा

Gold Price Today Latest: जानेवारी 2026 महिन्यानंतर सोन्याच्या भावात सर्वात मोठी तेजी ऑगस्टमध्ये दिसून येत आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला स्वस्त झालेलं सोनं मात्र मागची 2 आठवड्यापासून महाग होत असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. फक्त ऑगस्ट महिन्याचा विचार केला तर सोनं तब्बल 16 हजारांनी महाग झालं आहे. आजच्या वाढीनंतर तुमच्या शहरात आज 24K, 22K, आणि 18K चा भाव काय आहे जाणून घ्या..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 21 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,60,480 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 16,048 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,47,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,710 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,20,360 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,036 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,69,695 रुपयांना विकलं जात आहे..Post Office Scheme: दरमहा 61 हजारांची कमाई; 1 कोटींचा फंड! 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीचं हे गणित पाहा.सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीऑगस्ट महिन्यात सोनं आतापर्यंत 16 हजारांनी महाग झालं.या ठवड्यात पहिल्या 5 दिवसांतच सोनं 5 हजारांनी महागलं.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दरावर होत मात्र आज तब्बल 20 हजारांनी महागलं. म्हणजेच 50 दिवसांत 20 हजारांची वाढ झालेली दिसते.आज 24 कॅरेट सोनं 1,210 रुपये तर 22 कॅरेट सोनं 1100 रुपयांनी महाग झालं आहे.आज सोनं उच्चांकापासून 20 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 21 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9.45 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,55,280 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,528 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,235 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,650 रुपये प्रति ग्रॅम.Multibagger Stock: केवळ 8 महिन्यांत 1 लाखाचे 5 लाख झाले! AI शेअरने गुंतवणूकदारांना दिला 500% रिटर्न.चांदीचा भाव21 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,55,100 रुपये आहे. चांदीही ऑगस्ट महिन्यात 20,100 रुपयांनी महागली आहे. ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.