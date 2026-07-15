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Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! आज 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचा दर किती?

Gold-Silver Rates Changed Again: सोन्याच्या दरात आज चढ-उतार पाहायला मिळाला असून खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष बाजाराकडे लागले आहे. 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे ताजे दर जाणून घ्या आणि खरेदीपूर्वी किंमती तपासा.
Gold-Silver Price Today

Gold Price Shock Today! Check Latest 24K, 22K & 18K Gold Rates Before You Buy

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची आज चिंता वाढणार आहे कारण तब्बल चार दिवसांच्या घसरणीनंतर आज सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि इतर जागतिक घडामोडींमुळे सोन्याच्या भावात चढ-उतार दिसून येत आहे. त्यामुळे खरेदी करण्याआधी आज महाराष्ट्र तसेच देशाची राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोनं-चांदीचा भाव काय आहे जाणून घ्या..

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