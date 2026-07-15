Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! आज 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचा दर किती?

Gold Price Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची आज चिंता वाढणार आहे कारण तब्बल चार दिवसांच्या घसरणीनंतर आज सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि इतर जागतिक घडामोडींमुळे सोन्याच्या भावात चढ-उतार दिसून येत आहे. त्यामुळे खरेदी करण्याआधी आज महाराष्ट्र तसेच देशाची राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोनं-चांदीचा भाव काय आहे जाणून घ्या...महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव या शहरांतील 15 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजताचे दर -24 कॅरेट सोनं - 1,43,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,357 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,160 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,07,670 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,767 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,51,814 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,24,208 रुपयांना विकलं जात आहे..Petrol-Diesel Price: 15 जुलैचे नवे दर जाहीर! कच्चे तेल 15 डॉलरने महागल्यानंतर मुंबई-पुण्यात पेट्रोल-डिझेल आता कितीला? .सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज चार दिवसानंतर सोन्याचे भाव वाढले आहे.आज 24 कॅरेट सोनं 770 रुपये आणि 22 कॅरेट सोनं 700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम स्वस्त झालं.आजचा भाव हा उच्चांकापासून सुमारे 37 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.1 जुलैच्या तुलनेत मात्र सोनं 3,570 रुपयांनी महाग आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 15 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,43,720 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,372 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,31,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,175 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,07,820 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,782 रुपये प्रति ग्रॅम.Stock Market ITR: शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी कोणता ITR भरावा? ITR भरण्यापूर्वी जाणून घ्या हे 5 नवे नियम, नाहीतर....चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,35,000 रुपये आहे. आजही चांदी उच्चांकापासून तब्बल 1.85 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.