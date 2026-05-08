Gold Rate Today: सोन्याचे भाव घसरले! 24 कॅरेटचा दर किती? सोने महागणार की आणखी स्वस्त होणार? तज्ज्ञांचा मोठा इशारा

Gold Price Today: गेल्या दोन दिवसांपासून सोन्याच्या भावात झालेल्या तेजीला आज ब्रेक लागला आहे. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे अचानक सोन्याच्या किमतींमध्ये वाढ दिसून आली होती. त्यामुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर वाढले होते. मात्र आज काही प्रमाणात घसरण झाल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. चला जाणून घेऊयात काय आहेत आजचे दर....भारतातील सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,52,880 रुपये प्रति तोळा आणि 15,288 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,40,100 रुपये प्रति तोळा आणि 14,010 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,14,660 रुपये प्रति तोळा आणि 11,466 रुपये प्रति ग्रॅमकालच्या तुलनेत आज सोनं 270 रुपये प्रति 10 ग्रॅम स्वस्त झालं आहे. आजचा सोन्याचा भाव हा उच्चांकापासून प्रति तोळा तब्बल 27 हजारांनी स्वस्त आहे.एका वर्षाचा भाव बघता सोनं 95,880 रुपायांवरून आज 1.53 लाख झाले आहे. म्हणजेच वर्षभरात सोनं तब्बल 57 हजारांनी महाग झालं आहे..महाराष्ट्रातील सोनं भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, जळगाव आणि इतर शहरांमधील 24 कॅरेट सोन्याचे भाव 320 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. 24 कॅरेट सोनं - 1,52,680 रुपये प्रति तोळा आणि 15,268 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,39,950 रुपये प्रति तोळा आणि 13,995 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,14,510 रुपये प्रति तोळा आणि 11,451 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,75,000 रुपये आहे. आज चांदीचा भाव 5 हजारांनी वाढला आहे.चांदीचा भाव सलग तिसऱ्या भाव वाढला. चांदी सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.45 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..कमोडिटी बाजारदेशांतर्गत कमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 250 रुपयांनी वाढून 1,52,580 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 300 रुपयांनी वाढून 2,58,900 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..सोन्याचे भाव वाढणार?तज्ज्ञांच्या मते, जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर उच्च पातळीवर कायम राहिले आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपातीचा निर्णय पुढे ढकलला, तर सोन्याच्या दरातील तेजीवर दबाव येऊ शकतो आणि सोनं स्वस्त होऊ शकते. मात्र दुसरीकडे, जागतिक अस्थिरता आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदार अजूनही सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सोन्याकडे वळताना दिसत आहेत. त्यामुळे बाजारात मागणी कायम राहण्याची शक्यता असून, आगामी काळात सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये चढ-उतार सुरू राहू शकतात.