Gold Rate Today: जुलैच्या दुसऱ्याच दिवशी सोनं खरेदी करणाऱ्यांना मोठा धक्का! एकाच दिवसात दर पलटले; 22 कॅरेट सोनं तर आता...

Gold Price Latest price Update Today: आज जुलै महिन्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. जून महिन्यात सुरू झालेली सोन्याच्या भावातील घसरण जुलै महिन्यातही कायम राहील असे वाटत असताना आज मात्र या घसरणीला ब्रेक लागला. सकाळीच सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं प्रति तोळा तब्बल 3,770 रुपयांनी महागलं असल्याने आता सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता पुन्हा वाढली आहे. त्यामुळे आता सोनं खरेदी करण्याआधी आज तुमच्या शहरात काय दर आहे जाणून घ्या...महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव या शहरांतील 02 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजताचे दर -24 कॅरेट सोनं - 1,44,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,455 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,32,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,250 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,08,410 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,841 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,52,852 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,25,062 रुपयांना विकलं जात आहे..Petrol-Diesel Price: Nayara नंतर सरकारी कंपन्यांचे आजचे दर जाहीर! महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल आता किती रुपयांना?.सोन्याच्या दरांतील महत्त्वाची आकडेवारीआज 24 कॅरेट सोनं 3,770 रुपयांनी तर 22 कॅरेट 3,450 रुपये आणि 18 कॅरेट 2,820 रुपयांनी महागलं आहे.13 मे च्या वाढीनंतर आज ही दुसरी मोठी वाढ ठरली100 ग्रॅम किंवा 10 तोळा सोनं तब्बल 37,700 रुपयांनी महागलं आहे. 1 जूनच्या तुलनेत आजचा भाव मात्र 12 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.आजचा भाव हा उच्चांकापासून सुमारे 36 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 02 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,44,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,470 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,32,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,265 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,08,560 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,856 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारMCX बाजारात मात्र आज 10.00 वाजता सोनं 537 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,44,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदी 150 रुपयांनी महाग होऊन 2,28,522 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.LPG Price Today: कमर्शियल LPG सिलेंडर 183 रुपयांनी स्वस्त झाल्यानंतर आता घरगुती गॅसचे दर जाहीर! पाहा तुमच्या शहरातील नवे भाव.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव 5 हजार रुपयांनी महागला असून प्रति किलो 2,45,000 रुपये झाला आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी चांदी महाग झाली आहे. उच्चांकापासून चांदी तब्बल 1.75 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.