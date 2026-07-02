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Gold Rate Today: जुलैच्या दुसऱ्याच दिवशी सोनं खरेदी करणाऱ्यांना मोठा धक्का! एकाच दिवसात दर पलटले; 22 कॅरेट सोनं तर आता...

Gold-Silver Price Today: जूनभर घसरत असलेल्या सोन्याच्या दरांना जुलैच्या दुसऱ्याच दिवशी ब्रेक लागला असून 24 कॅरेट सोनं तब्बल 3,770 रुपयांनी महागलं आहे. प्रमुख शहरांमध्ये आज 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे ताजे दर काय आहेत, ते जाणून घ्या.
Check latest gold-Silver Rate 

Gold Price Shock: 24K Gold Jumps ₹3,770 in a Day, Check latest Rate 

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Latest price Update Today: आज जुलै महिन्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. जून महिन्यात सुरू झालेली सोन्याच्या भावातील घसरण जुलै महिन्यातही कायम राहील असे वाटत असताना आज मात्र या घसरणीला ब्रेक लागला. सकाळीच सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं प्रति तोळा तब्बल 3,770 रुपयांनी महागलं असल्याने आता सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता पुन्हा वाढली आहे. त्यामुळे आता सोनं खरेदी करण्याआधी आज तुमच्या शहरात काय दर आहे जाणून घ्या..

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