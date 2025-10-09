Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात पुन्हा अचानक वाढ ! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summaryचीनसह अनेक देश सोने साठवण्यात गुंतले आहेत, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक अनिश्चिततेमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याला मागणी वाढली.वाढत्या महागाईमुळे सोने मूल्य टिकवणारी ‘आर्थिक ढाल’ ठरत आहे; 2025 मध्ये प्रति औंस $3,900 पर्यंत भाव जाण्याचा अंदाज..Gold Price Today: सोने आणि चांदीच्या किमती सतत वाढत आहेत. काही दिवस वगळता, दररोज नवीन विक्रम होत आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गुरुवारी सकाळपर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२२,०९८ रुपये झाला, तर चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम १,५२,७०० रुपये झाला आहे..ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार, दिल्लीतील सराफा बाजारात बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किमती तेजीत राहिल्या आणि त्यात २६०० रुपयांची वाढ झाली आणि ती प्रति १० ग्रॅम १,२६,६०० रुपयांचा नवा उच्चांक गाठला. चांदीच्या भावातही ३००० रुपयांनी वाढ झाली असून १,५७,००० रुपये प्रति किलोग्रॅम (सर्व करांसह) या त्याच्या विक्रमी उच्चांकाच्या जवळ पोहोचला आहे..सोन्याच्या भावात वाढ होण्याची कारणेचीनसह अनेक देश सोने साठवण्यावर भर देत आहेत, त्यामुळे सोन्याच्या भावात झपाट्याने वाढ होत आहे. याचे पहिले प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे. चीनकडे मोठ्या प्रमाणात डॉलरचा साठा आहे, परंतु तो आपले भविष्य डॉलरवर अवलंबून राहू इच्छित नाही. डॉलर केवळ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे, परंतु सोने कोणत्याही देशाच्या चलनावर अवलंबून नाही, म्हणून ते सुरक्षित मानले जाते..Gold Silver Rate : अबब! सोने, चांदी विकत घेणे आता सामान्यांना न परवडणारा विषय, आणखी दर वाढणार; व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले मत.दुसरे कारण म्हणजे जगात वाढता तणाव आणि अनिश्चितता. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर, चीनसारखे देश त्यांचे पैसे अशा ठिकाणी गुंतवू इच्छितात जिथे सहजासहजी काढून घेता येत नाहीत. रशियाचे जे झाले त्यामुळे अनेक देशांना सावध केले आहे..तिसरे प्रमुख कारण म्हणजे वाढती महागाई. २०२५ मध्ये सोन्याची किंमत प्रति औंस अंदाजे ३,९०० डॉलर पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जेव्हा किंमती वाढतात तेव्हा सोने त्याचे मूल्य राखते आणि पैशाची शक्ती घसरण्यापासून रोखते. म्हणूनच चीन त्याला एक मजबूत आर्थिक ढाल म्हणून पाहतो..FAQs 1. आज सोन्याचा भाव किती आहे?👉 आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,22,098 प्रति १० ग्रॅम आहे. 2. चांदीचा आजचा दर किती आहे?👉 चांदीचा भाव ₹1,52,700 प्रति किलोग्रॅम आहे. 3. सोने का वाढत आहे?👉 चीनसारख्या देशांचा डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न आणि जागतिक तणाव ही मुख्य कारणे आहेत. 4. सोने गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित आहे का?👉 हो, सोने कोणत्याही चलनावर अवलंबून नसल्याने ते दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. 5. 2025 मध्ये सोन्याचा भाव किती होऊ शकतो?👉 अंदाजानुसार, सोने प्रति औंस $3,900 पर्यंत जाऊ शकते. 6. जागतिक तणावाचा सोन्याच्या किमतीवर कसा परिणाम होतो?👉 युद्ध आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात लोक सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सोन्याकडे वळतात, त्यामुळे दर वाढतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.