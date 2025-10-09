Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात पुन्हा अचानक वाढ ! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Rate Today : आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹1,22,098 आणि चांदी ₹1,52,700 प्रति किलोवर पोहोचली.दिल्ली सराफा बाजारात सोने प्रति १० ग्रॅम ₹1,26,600 च्या नव्या उच्चांकावर.
Gold Rate Today

Gold bars and silver coins displayed at a bullion market as 24 carat gold price reaches a record high across major Indian cities.

esakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

चीनसह अनेक देश सोने साठवण्यात गुंतले आहेत, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक अनिश्चिततेमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याला मागणी वाढली.
वाढत्या महागाईमुळे सोने मूल्य टिकवणारी ‘आर्थिक ढाल’ ठरत आहे; 2025 मध्ये प्रति औंस $3,900 पर्यंत भाव जाण्याचा अंदाज.

Gold Price Today: सोने आणि चांदीच्या किमती सतत वाढत आहेत. काही दिवस वगळता, दररोज नवीन विक्रम होत आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गुरुवारी सकाळपर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२२,०९८ रुपये झाला, तर चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम १,५२,७०० रुपये झाला आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Gold jewelry
Silver
gold and silver
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com