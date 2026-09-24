Gold Rate Today: शेअर बाजारानंतर सोन्याचे भावही घसरले! दसऱ्याआधी सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; पाहा ताजा भाव

Check Today’s Latest Gold-Silver Rates: देशभरात सध्या सण-उत्सवांचा माहोल असून, येत्या काळात दसरा-दिवाळीचे सणही येणार आहेत. अशातच सोन्याच्या दरात घसरण झाल्याने खरेदीदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. ऑगस्ट महिन्यात मोठी वाढ झाल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये सोनं स्वस्त होताना दिसत आहे. गेल्या चार दिवसांत सोन्याच्या दरात तब्बल 3,300 रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे तुम्हीही सोनं खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आज सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे, जाणून घ्या..सोन्याचा भाव24 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,52,680 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,268 रुपये इतका आहे. आज सोनं सुमारे 1,520 रुपयांनी स्वस्त झालं. .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट24 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,39,950 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,995 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,14,510 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,451 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारात दिले जाणारे वरील दर हे केवळ सोन्याचे दर आहेत. तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,61,446 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 16,145 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,32,099 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 13,210 रुपये दराने विकला जात आहे..चांदीचा भावआज सोन्यासोबतच चांदीच्या बाजारातही मोठी घसरण दिसून आली. आज चांदी 5 हजारांनी स्वस्त होऊन 2,45,000 रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे. गेल्या 10 दिवसांचा विचार केला तर चांदी याच दरात विकली जात होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.