Gold Rate Today: सोनं उच्चांकापासून 26 हजारांनी स्वस्त! पाहा ताजा भाव; पुढे सणासुदीच्या काळात सोनं महागणार की स्वस्त होणार?

24 carat gold rate today: ऑगस्टनंतर सप्टेंबर महिन्यातही सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार दिसत आहे. येत्या काळात अनेक सण-उत्सव आणि त्यापुढे लग्नसराईचा काळ असल्याने ग्राहकांची ओढ सोन्याकडे लागौण आहे. कारण भारतीयांसाठी सोनं केवळन गुंतवणूक नाही तर परंपरेचा एक भाग मनाला जातो. सध्या सोनं उच्चांकापासून तब्बल 26 हजारांनी स्वस्त असून तुमच्या शहरात आज किती रुपयांना विकलं जात आहे तसेच पुढच्या काळात भाववाढ होणार की सोनं स्वस्त होणार ते जाणून घ्या. .सोन्याचा भाव12 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 9.30 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,54,580 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,458 रुपये इतका आहे..बिग अलर्ट! या तारखेपासून सुरू होणार Flipkart Big Billion Days सेल; iPhone वर मोठ्या डिस्काउंटची शक्यता .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट12 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,170 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,15,940 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,594 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?वरती दिलेले दर हे फक्त सोन्याचे आहे. जर तुम्ही दागिने घेणार असाल तर त्यात मुख्यतः 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं वापरलं जात आणि दागिने बनविण्यासाठी मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचा खर्च त्यात येतो. त्यामुळे सध्या हा खर्च मिळविल्यास 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,63,465 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 16,347 रुपयांना विकलं जात आहे.त्याचप्रमाणे 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,33,748 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,375 रुपयांना विकलं जात आहे..सप्टेंबरमध्ये भाव वाढणार की स्वस्त?ऑगस्टमधील जोरदार तेजीच्या पार्श्वभूमीवर आता सप्टेंबरमध्ये सोन्याची पुढची दिशा काय असेल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था, महागाई, अमेरिकेच्या फेड रिजर्वच्या व्याजदराचा निर्णय आणि भू-राजकीय तणाव हे घटक सोन्याच्या दरावर परिणाम करू शकतात. तर भारतीय सराफा बाजारात सणसुदीच्या आणि लग्नसराईच्या काळात मागणी वाढल्यास भाववाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात सोन्याच्या दरात चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील महागाईची आकडेवारी, डॉलरची स्थिती, कच्च्या तेलाचे दर, सोन्याची मागणी आणि भू-राजकीय तणाव हे सोन्याच्या पुढील हालचालीसाठी महत्त्वाचे घटक ठरू शकतात..Gold Investment: आज 50 हजारांचं सोनं घेतलं तर 10 वर्षांनी किती लाखांचं होईल? जाणून घ्या गणित.चांदीचा भावआज चांदीचा भाव प्रति किलो 2,45,000 रुपये आहे. काल 10 हजारांनी स्वस्त झाल्यानंतर आज मात्र चांदी स्थिर आहे. सप्टेंबर महिन्यात चांदी 5 हजारांनी स्वस्त झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.