Personal Finance

Gold Rate Today: सोनं उच्चांकापासून 26 हजारांनी स्वस्त! पाहा ताजा भाव; पुढे सणासुदीच्या काळात सोनं महागणार की स्वस्त होणार?

Gold Price Today: सोन्याचा भाव सध्या उच्चांकापासून तब्बल 26 हजार रुपयांनी खाली आला असून सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर खरेदीदारांचं लक्ष भावाकडे लागलं आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आज सोनं किती रुपयांना मिळतंय आणि पुढच्या काळात भाव वाढणार की आणखी स्वस्त होणार, जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Gold Is ₹26,000 Below Its Record High! Will Prices Rise During Festive Season?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

24 carat gold rate today: ऑगस्टनंतर सप्टेंबर महिन्यातही सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार दिसत आहे. येत्या काळात अनेक सण-उत्सव आणि त्यापुढे लग्नसराईचा काळ असल्याने ग्राहकांची ओढ सोन्याकडे लागौण आहे. कारण भारतीयांसाठी सोनं केवळन गुंतवणूक नाही तर परंपरेचा एक भाग मनाला जातो. सध्या सोनं उच्चांकापासून तब्बल 26 हजारांनी स्वस्त असून तुमच्या शहरात आज किती रुपयांना विकलं जात आहे तसेच पुढच्या काळात भाववाढ होणार की सोनं स्वस्त होणार ते जाणून घ्या.

Loading content, please wait...
Gold jewelry
silver jewelry
gold and silver
gold rates in india
Marathi News Esakal
www.esakal.com