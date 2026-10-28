Gold Rate Today: कमोडिटी बाजारात सोनं-चांदी स्वस्त, पण सराफा बाजारात काय? पाहा तुमच्या शहरातील आजचे दर!

Gold Rate Before Diwali: दिवाळीचा सण तोंडावर असताना सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सोन्याच्या भावात आज सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. .दिल्लीत सोन्याचा भाव गुडरिटर्न्स वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,44,100 रुपयांवर तर 22 कॅरेट 1,32,100 आणि 18 कॅरेट 1,08,110 रुपयांना विकलं जात आहे. गेल्या 3 दिवसांत सोनं तब्बल 1,300 रुपयांनी महागलं आहे..Jio IPO Listing: जिओच्या शेअरची बाजारात धडाक्यात एंट्री! 21.36% प्रीमियमवर लिस्टिंग; गुंतवणूकदारांना किती फायदा?.महाराष्ट्रात सोन्याचा भावमुंबई, पुणेसह राज्यातील इतर शहरामध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,43,950 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 14,395 रुपये इतका आहे. यासोबतच22 कॅरेट सोनं - 1,31,950 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,195 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,07,960 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,796 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारसराफा बाजारात भाव वाढले असले तरी कमोडिटी बाजारात सोनं-चांदी स्वस्त झालं आहे. MCX वर सोनं 637 रुपयांनी घसरून होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,43,500 रुपयांवर, तर चांदी 1,470 रुपयांनी महाग होऊन 1,95,246 रुपयांवर व्यवहार करत आहे...चांदीचा भाव28 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता गुडरिटर्न्स वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रसह दिल्लीमधील सराफा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,20,000 रुपये झाला आहे. आज सलग सहाव्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर आहे..Government IPO: मोदी सरकारचा मोठा प्लॅन! 3 सरकारी कंपन्यांचे IPO आणण्याची तयारी; जाणून घ्या डिटेल्स.सध्या अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या आर्थिक धोरणासंबंधीच्या निर्णयाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाचा परिणाम जागतिक बाजारातील सोन्याच्या किमतीवर होऊ शकतो. त्यासोबतच दिवाळी आणि त्यानंतर लग्नसराईचा काल सुरू होणार असल्याने या सोन्या-चांदीचे दर कोणत्या दिशेने जातात, याकडे ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.