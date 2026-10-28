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Gold Rate Today: कमोडिटी बाजारात सोनं-चांदी स्वस्त, पण सराफा बाजारात काय? पाहा तुमच्या शहरातील आजचे दर!

Check Today’s Gold and Silver Rates: दिवाळीपूर्वी MCX वरील सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून सराफा बाजारात सोनं महागलं आहे; मुंबई-पुण्यातील सोन्या-चांदीचे आजचे दर आणि बाजारातील बदल जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Gold Prices Rise for Third Day Before Diwali; Check 24K and 22K Rates in Mumbai and Pune

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Rate Before Diwali: दिवाळीचा सण तोंडावर असताना सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सोन्याच्या भावात आज सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात.

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