Gold Rate Today: दसऱ्यापूर्वी सोन्याचे भाव कोसळले! एकाच दिवसात तब्बल 25 हजारांनी घसरण; आजचा 10 ग्रॅमचा भाव पाहा

Check Today’s 10 Gram G24K, 22K and 18K Rates: देशभरात दसऱ्याचा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना आज सोन्याच्या भावात अचानक मोठी घसरण झाली आहे. दसरा हा सोनं खरेदी करण्यासाठी शुभ मुहूर्त मानला जातो आणि अशा मुहूर्ताच्या आधीच सोनं स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या महिनाभरात मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या सोन्याच्या भावात आज मोठी घसरण झाली असून, तुमच्या शहरात आज सोनं किती रुपयांना मिळत आहे, ते पाहा..सोन्याचा भाव28 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,50,170 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 15,017 रुपये इतका आहे. आज सोनं तब्बल 2,510 रुपये प्रति तोळा तर 25,100 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे..Diwali Shopping: दिवाळीपूर्वीच महागाईचा झटका! 1 ऑक्टोबरपासून घरगुती वस्तूंच्या किमती वाढणार; पाहा काय-काय महाग होणार.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,37,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,765 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,12,630 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,263 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,58,793 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,29,930 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 15,879 रुपये आणि 18 कॅरेट 12,993 रुपयांना विकलं जात आहे..Stock Market Today: शेअर बाजारात हाहाकार! सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला, निफ्टीही 23 हजारांखाली; कोणते शेअर्स घसरले? .चांदीचा भाव28 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, चांदीचा भावही घसरला आहे. आज चांदी 5 हजारांनी स्वस्त होऊन 2,40,000 रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.