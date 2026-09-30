Gold Rate Today: महिन्याच्या शेवटी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण! आठवडाभरात 7 हजारांनी स्वस्त; चांदीही 14 हजारांनी घसरली; ताजा भाव किती?

Gold-Silver Rate Maharashtra: देशभरात सध्या सोन्याच्या दरात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. पितृपक्षात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली असून, सराफा बाजारात सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने घट होत असल्याचे चित्र आहे. जळगावच्या बाजारात गेल्या आठवडाभरात सोन्याचा भाव 7 हजार रुपयांनी, तर चांदीचा भाव तब्बल 14 हजार रुपयांनी स्वस्त झाला आहे..सोन्याचे दर किती?30 सप्टेंबरच्या सकाळी 9 वाजताच्या आकडेवारीनुसार जळगाव सराफा बाजारात, सोन्याचे दर जीएसटी सह 1 लाख 51 हजार रुपये तर चांदीचे दर जीएसटी सह 2 लाख 33 हजार रुपयांवर जाऊन पोहचला आहे.दरम्यान, आगामी काळात सोने-चांदीच्या दरात पुन्हा मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सध्या बाजारात दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या दरात घसरण पाहायला मिळत आहे..घसरणीमागची प्रमुख कारणेसोन्याच्या दरातील या घसरणीमागे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, अमेरिकेतील व्याजदर वाढण्याची शक्यता आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे.या घडामोडींमुळे सोन्याच्या दरावर दबाव निर्माण झाला आहे. परिणामी, गेल्या आठवडाभरात सोन्याच्या दरात 7 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव 30 सप्टेंबर रोजी, Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार GST वगळता मुंबई, पुणे, कोल्हापूर नागपूर, नाशिक आणि महाराष्ट्रभरात दर पूढीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,49,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,765 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,37,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,710 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,12,180 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,218 रुपये प्रति ग्रॅम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.