Personal Finance

Gold Rate Today: महिन्याच्या शेवटी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण! आठवडाभरात 7 हजारांनी स्वस्त; चांदीही 14 हजारांनी घसरली; ताजा भाव किती?

Gold Price Today: महिन्याच्या अखेरीस सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळत असून, जळगावच्या बाजारात गेल्या आठवडाभरात सोनं 7 हजारांनी तर चांदी 14 हजारांनी स्वस्त झाली आहे.
Gold Rate Today

Gold Price Falls by ₹7,000 in a Week! Silver Down ₹14,000; Check Latest Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold-Silver Rate Maharashtra: देशभरात सध्या सोन्याच्या दरात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. पितृपक्षात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली असून, सराफा बाजारात सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने घट होत असल्याचे चित्र आहे. जळगावच्या बाजारात गेल्या आठवडाभरात सोन्याचा भाव 7 हजार रुपयांनी, तर चांदीचा भाव तब्बल 14 हजार रुपयांनी स्वस्त झाला आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
gold rates in india
Maharashtra News
current gold rates in India
current silver rates
जळगाव चांदी भाव
gold silver rates today
Marathi News Esakal
www.esakal.com