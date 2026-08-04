Gold Rate Today: 4 ऑगस्टला सोनं आणखी स्वस्त! खरेदीची संधी? आजचा 10 ग्रॅमचा ताजा दर पाहा

Gold Price today: गेल्या महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार दिसून आले होते. मात्र ऑगस्ट महिन्यात सोन्याच्या भावात घसरण कायम आहे. गेल्या चार दिवसांतील 2 दिवस सोनं स्थिर होत तर 1 ऑगस्ट आणि आज 4 ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या भावात मात्र घसरण दिसून आल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर सराफा बाजारात सोनं-चांदीचा भाव किती आहे पाहुयात.....सोन्याचा भावमंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमधील सरफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,400 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट04 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,200 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,08,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,800 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून प्रति तोळा 1,52,275 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारी4 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोनं 220 रुपये आणि 22 कॅरेट सोनं 200 रुपयांनी स्वस्त झालं.ऑगस्ट महिन्यात सोनं 600 रुपयांनी स्वस्त झालं.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दराने म्हणजेच 1,40,780 रुपयांना विकलं जात होत.आजचा भाव उच्चांकापासून आजचा भाव तब्बल 36 हजारांनी स्वस्त आहे..चांदीचा भावआज सोनं स्वस्त झालं असलं तरी चांदी मात्र स्थिर आहे. 4 ऑगस्ट रोजी चांदी 2,35,000 रुपये प्रति किलो रुपयांना विकली जात आहे. गेले 8 दिवस चांदीचा भाव स्थिर असून उच्चांकापासून 1.85 लाखांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.