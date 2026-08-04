Personal Finance

Gold Rate Today: 4 ऑगस्टला सोनं आणखी स्वस्त! खरेदीची संधी? आजचा 10 ग्रॅमचा ताजा दर पाहा

Latest Gold Rates: ऑगस्ट महिन्यात सोन्याच्या दरातील घसरण कायम असून आज मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा ताजा भाव तसेच चांदीचे नवे दर जाणून घ्या.
Latest Gold Rates India

Gold Rate Today: Gold Prices Fall Again! Check Today's 10 Gram Gold Price Before You Buy

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price today: गेल्या महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार दिसून आले होते. मात्र ऑगस्ट महिन्यात सोन्याच्या भावात घसरण कायम आहे. गेल्या चार दिवसांतील 2 दिवस सोनं स्थिर होत तर 1 ऑगस्ट आणि आज 4 ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या भावात मात्र घसरण दिसून आल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर सराफा बाजारात सोनं-चांदीचा भाव किती आहे पाहुयात....

Loading content, please wait...
Gold Rate
gold
Gold Investment
gold and silver
gold price today
gold rates in india
current gold rates in India
gold buying tips Pune
Pune gold prices