Gold Rate Today: सोन्याच्या बाजारात मोठा ट्विस्ट! 4 दिवसांत गेम बदलला; आजचा ताजा भाव जाणून घ्या

Gold Price Today: बुधवारी युद्ध थांबल्यानंतर सोन्याच्या बाजारात मोठी उलथापालट सुरू झाली. युद्धाच्या काळात सोन्याच्या भावात जी घसरण झाली होती तिने एकदम यु-टर्न घेतला आणि अलीकडच्या काळात सोन्याचे दर झपाट्याने वाढल्यामुळे खरेदी करताना अनेकदा विचार करावा लागत आहे. आज देशातील सोनं-चांदीच्या किमतींमध्ये किंचित वाढ दिसून आली. .सोन्याचा भावGoodreturnsच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आज राज्यातील मुंबई आणि पुणे शहरातील सराफा बाजारात सोन्याचा भाव वाढला आहे. आज 24 कॅरेट सोन्यात 500 रुपयांची किंचित वाढ झाली. मुंबईत 10 ग्रॅमचा भाव 1,52,840 रुपये इतका तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,284 रुपये एवढा आहे. दरम्यान, राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेटचा भाव 1,52,990 रुपये इतका आहे.मागच्या चार दिवसांतच सोन्याचा भाव तब्बल 4 हजारांनी वाढला आहे. .29 जानेवारीला 1,80,000 रुपये प्रति तोळा या आपल्या सर्वकालीन उच्चांकावर असणाऱ्या सोन्याचे भाव नंतर कमी होऊ लागले. त्यात अमेरिका-इराण युद्ध सुरू झाल्यावर मोठ्या प्रमाणात घसरण दिसून आली. मात्र आता युद्ध थांबल्यापासून सोन्याने पुन्हा तेजी पकडली आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटGoodreturnsच्या आज सकाळच्या आकडेवारीनुसार, दागिने बनविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचे भावदेखील किंचित वाढले आहे. आज मुंबई, पुणे, कोल्हापूर शहरांमध्ये 22 कॅरेटचा भाव प्रति तोळा 1,40,100 रुपये आहे, तर प्रति ग्रॅम 14,010 रुपये इतका आहे.त्याचबरोबर 18 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅम 1,14,630 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 11,463 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भावसोन्याच्या भावात जेवढ्या प्रमाणात चढ-उतार दिसत आहे तेवढे चांदीमध्ये दिसत नाही. आज चांदीचा भाव 2,60,000 रुपये प्रति किलो एवढ्या किंमतीवर स्थिर आहे. मागच्या 10 दिवसांत चांदीच्या भावात 10 हजारांची वाढ झाली आहे.