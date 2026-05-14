Gold Rate Today: सरकारच्या इम्पोर्ट ड्युटी निर्णयानंतर सोन्याच्या भावात मोठा बदल! चांदी मात्र.. काय आहे ताजे भाव?

Gold Price Today: पश्चिम आशियातील संघर्षाचे परिणाम देशातील अर्थव्यवस्थेवर होत असताना केंद्र सरकारने मंगळवारी रात्री उशिरा सोनं-चांदीवर 15% पर्यंत आयात शुल्क लागू केलं. यामुळे काल सकाळी सराफा बाजारात एकाच दिवसात सोनं तब्बल 14 हजार रुपयांनी महाग झाल होत तर चांदी 2 महिन्यांनंतर पहिल्यांदा 3 लाखांच्या पार गेली. मात्र सकाळी झालेली ही वाढ दुपारी नमली आणि सोनं 6 हजारांनी कमी झालं. पण ही भाववाढ सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका देणारी आहे. त्यामुळे आज सोनं-चांदीत नेमकं काय बदल झालेत हे बघण महत्त्वाच आहे. .सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर आणि पुणेसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं 330 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम किंवा प्रति तोळा 1,62,330 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 16,233 रुपये इतका आहे. दरम्यान राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,62,260 रुपये इतका आहे.काल सकाळी सोनं 14 हजारांनी वाढून 1,68,000 रुपयांवर गेलं होत मात्र नन्यत्र ते 1,62,000 रुपयांना विकलं जात होत. सोन्याचे सध्याचे भाव हे 29 जानेवारीच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून 18 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.आज सलग चौथ्या दिवशी सोन्याचे भाव वाढले आहे. मात्र मागच्या एका वर्षात सोनं तब्बल 69 रुपयांनी महाग झालं आहे..22 कॅरेट भावमुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये सोन्याच्या दगिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव जवळपास प्रति तोळा 1,48,800 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,880 रुपये इतका झाला आहे. काल हाच भाव सकाळी तब्बल 1.52 लाखांवर गेला होता. .18 कॅरेट सोनं24 आणि 22 कॅरेटसोबत आज 18 कॅरेट सोनंही महागलं आहे. आज राज्यभरात प्रति तोळा 1,21,750 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 12,175 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारआज देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात MCX वर सोनं 400 रुपयांनी वाढून 1,62,600 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव मात्र 2,700 रुपयांनी घसरून 2,97,465 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव 3 लाख रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे. काल 2 मार्चनंतर पहिल्यांदा 3 लाखाचा टप्पा पार करून 3,10,000 रुपये झाला होता. मात्र आज चांदीचा भाव 10 हजारांनी घसरला आहे.