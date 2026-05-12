Gold Rate Today: मोदींच्या आवाहनाचा मोठा परिणाम? सोन्याचे भाव घसरले; आजचे नवे दर पाहा

Gold Price Today: जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना पुढचे वर्षभर सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्यानंतर सोन्याच्या भावात घसरण दिसून आली. गेल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीने वाढ नोंदवली असली तरी आता घसरण झाल्याने सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आज पुन्हा सोन्याचे भाव किंचित घसरले असून शहरनिहाय दर काय आहेत जाणून घेऊयात....भारतातील सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 9 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,53,559 रुपये प्रति तोळा आणि 15,359 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,40,800 रुपये प्रति तोळा आणि 14,080 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,15,230 रुपये प्रति तोळा आणि 11,523 रुपये प्रति ग्रॅमएप्रिल महिन्यातील 1,56,000 या उच्चांकावरून सोनं आता सुमारे 2,500 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.आजचा सोन्याचा भाव हा उच्चांकापासून प्रति तोळा तब्बल 27 हजारांनी स्वस्त आहे.एका वर्षाचा भाव बघता सोनं तब्बल 57 हजारांनी महाग झालं आहे.काल सकाळी घसरण झाल्यानंतर रात्री 1,000 रुपयांनी भाव वाढले होते. मात्र आज भाव स्थिर आहेत. .महाराष्ट्रातील सोनं भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,53,440 रुपये प्रति तोळा आणि 15,344 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,40,650 रुपये प्रति तोळा आणि 14,065 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,15,080 रुपये प्रति तोळा आणि 11,508 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,74,900 रुपये आहे. आज चांदीचा भाव केवळ 100 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. मात्र आजही चांदी सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.45 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे.कमोडिटी बाजारदेशांतर्गत कमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,52,163 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 3,400 रुपयांनी वाढून 2,81,794 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.